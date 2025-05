Técnicos municipais de Mozambique intercambian experiencias en Cuntis

Cuntis, Coristanco, Pontedeume e Monforte de Lemos serven de exemplo estes días aos municipios de Manhiça e Namaacha, en Mozambique.

Tres técnicos municipais chegados desde este país africano pasarán dúas semanas intercambiando experiencias con persoal deste catro concellos socios do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Trátase dun proxecto de apoio á sustentabilidade económica que permite os profesionais chegados desde Mozambique coñecer os sistemas de xestión financeira de Galicia, así como o funcionamento da Policía Local e demais servizos municipais.

En concreto Onofre Muianga, coordinador do Departamento de Finanzas Públicas Municipais na Asociación Nacional de Municipios de Mozambique (ANAMM); Plácido Sitoe, técnico de contabilidade de Namaacha, e Bento Macamo, técnico de planificación de Manhiça, reciben formación na recadación de taxas e impostos locais, co obxectivo de reforzar as capacidades dos municipios mozambicanos e así mellorar a gobernanza local e os servizos públicos ofrecidos á cidadanía.

Este proxecto de cooperación técnica prolongarase até 2027, cando concluirá coa elaboración dunha serie de ordenanzas municipais que garantan unha recadación xusta e sensible ao xénero, explican os seus responsables.

No caso de Cuntis participaron este mércores nun dos encontros previstos o alcalde, Manuel Campos, e a tenente de alcalde, Conchy Campos.