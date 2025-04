A tecnoloxía 5G impulsarase en Ponte Caldelas coa adaptación da estación repetidora de Baltar

O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, visitou Ponte Caldelas e mantivo unha xuntanza institucional co alcalde, Andrés Díaz, a quen agradeceu que este Concello se teña convertido nun dos primeiros da provincia en asinar o convenio La Administración Cerca de Ti, o que vai permitir que servizos da Administración do Estado se despracen para a realización de trámites coa veciñanza.

O programa, que está dirixido a municipios de menos de 8.000 habitantes, forma parte das actuacións estatais para combater a perda de poboación no rural e mellorar a calidade de vida dos habitantes dos pequenos municipios.

O subdelegado explicoulle ao alcalde que a partir de agora persoal funcionario da Subdelegación visitará o Concello para axudar na obtención do certificado dixital e asesoralo no uso da aplicación "Mi Carpeta Ciudadana", na que figuran tódolos expedientes que cada administrado ten co Estado.

Tamén recibirán a visita de persoal da Tesourería da Seguridade Social para facilitar o uso da aplicación "Importass", moi útil para as xestións que realizan os traballadoress autónomos ou para iniciar a solicitude do Ingreso Mínimo vital, por exemplo.

Ademais incorporarase o persoal do Instituto Nacional da Seguridade Social para diversos trámites e, nun futuro próximo, incorporaranse tamén os da Xefatura Provincial de Tráfico e do Servizo Público de Emprego (SEPE).

Tras a xuntanza Losada e o alcalde desprazáronse ao río Verdugo, onde comprobaron os avances da futura estación termal. Losada manifestou o seu compromiso de colaborar na busca de vías de financiamento estatais para completar unha iniciativa "que encaixa perfectamente cos modelos de turismo sostible que seguimos impulsando e para que Ponte Caldelas recupere a súa condición de municipio de referencia termal que nunca debeu perder".

O subdelegado informou, ademais, ao alcalde que Ponte Caldelas beneficiarase das subvencións estatais para o avance da tecnoloxía 5G na telefonía móbil coa modernización da estación repetidora de Baltar, que foi incluída dentro das actuacións previstas no plan ÚNICO-5G do Goberno de España.

Deste xeito vaise producir unha importante mellora da cobertura en toda a zona.

A provincia de Pontevedra recibirá investimentos por valor de 3,3 millóns de euros no marco deste plan.

Finalmente, Losada volveu destacar que Ponte Caldelas foi o primeiro concello da provincia en dotarse de rede integral de fibra óptica gracias á colaboración entre a empresa local Áurea Telecom e o Concello, polo que non tivo necesidade de apoiarse no plan ÚNICO-Banda Ancha promovido polo Goberno de España para impulsar a conectividade en banda ancha.