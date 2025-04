A toxina botulínica, unha solución para os pacientes con hemicrania crónica

A hemicrania ou "migraña" é un trastorno neurolóxico moi frecuente que, en función da súa intensidade, pode chegar a ser moi discapacitante. Habitualmente cursa con episodios recorrentes de dor de cabeza, de intensidade moderada a grave, que adoitan durar horas ou algúns días e poden ter un alto impacto na calidade de vida da persoa, limitando a súa actividade a nivel familiar, laboral e social.

Existen diferentes tipos de hemicrania. No caso da hemicrania crónica, as cefaleas afectan a persoa máis da metade dos días durante máis de tres meses seguidos, coas conseguintes consecuencias para a saúde e para o día a día da persoa afectada. Pero que ocorre si esta non responde os tratamentos sintomáticos habituais?

A aplicación da toxina botulínica é un dos tratamentos para a prevención de dores de cabeza nos adultos con hemicrania crónica e que non responderon adecuadamente ou que son intolerantes aos medicamentos que se usan habitualmente na hemicrania.

Enrique Corredera, especialista en neurología do Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, explica que este tratamento está indicado para os pacientes que sofren "dores de cabeza crónicos, un mínimo de 15 días por mes, durante tres meses e que non responderon adecuadamente á medicación por vía oral".

O doutor Corredera sinala que este tratamento consiste na infiltración con toxina botulínica que "se realiza con inxeccións de modo subcutáneo ou intramuscular, pouco profundo, cunha pequena agulla". A aplicación leva a cabo na zona do pescozo e o cranio, o proceso dura entre 10 e 15 minutos e despois os pacientes poden retomar as súas actividades diarias con normalidade.

Recuperar calidade de vida

Segundo indica o especialista é unha opción "segura e probada para reducir a frecuencia e a intensidade da hemicrania, que contribúe a mellorar significativamente a calidade de vida" do paciente.

A toxina bloquea a liberación de neurotransmisores relevantes na transducción da dor, o que produce unha inhibición da inflamación neuroxénica e, secundariamente, da sensibilización periférica e redúcese a sensibilización central, que é o que finalmente explica a cronificación da hemicrania.

Os efectos teñen unha duración aproximada de 12 semanas, polo que se debe repetir o proceso aos tres meses. "Xeralmente, non ten efectos secundarios e de habelos son moi leves ou transitorios", apunta o doutor Corredera.

O doutor Corredera sinala que "numerosos estudos na práctica clínica confirman a eficacia deste tratamento" e que é ben tolerado, polo que permite aos pacientes superar a dor que provoca a hemicrania crónica e "mellorar a súa calidade de vida".