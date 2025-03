Un traballador resultou ferido esta tarde no municipio da Lama tras sufrir un accidente laboral mentres realizaba tarefas próximas a unha árbore.

Segundo informa o Servizo de Emerxencias 112 Galicia, o suceso ocorreu arredor das 13:15 horas na parroquia da Barcia do Seixo, concretamente na localidade de Cambeses.

Un particular alertou ao 112 tras presenciar como unha árbore caía sobre a perna do seu compañeiro.

Aínda que o ferido non quedou atrapado, a gravidade da lesión requiriu a intervención dos servizos de emerxencia.

Tras recibir a chamada, os xestores do 112 activaron de inmediato os protocolos de actuación e mobilizaron ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ao Grupo de Emerxencias Sanitarias (GES) de Avión e á Garda Civil.

Os equipos desprazáronse rapidamente ao lugar do accidente para prestar asistencia ao afectado.

Unha vez no lugar, os sanitarios avaliaron as lesións do traballador e procederon á súa estabilización.

Posteriormente, foi trasladado en ambulancia ao hospital de referencia para recibir tratamento especializado.