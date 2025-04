Traballadoras das residencias privadas alzan a voz contra a precariedade laboral

As traballadoras das residencias privadas de maiores protagonizaron este martes a segunda xornada de folga no sector, nunha mobilización que continuará os días 7 e 21 de maio se non se producen avances nas negociacións do convenio colectivo.

A protesta, convocada pola CIG, está a desenvolverse en medio de importantes limitacións para exercer este dereito, debido aos elevados servizos mínimos decretados pola Xunta, segundo indica o sindicato nacionalista.

O apoio á folga estase a facer visible a través de concentracións espontáneas que as traballadoras organizan diante dos centros durante os seus tempos de descanso e nos cambios de quenda.

O persoal denuncia condicións laborais insostibles: sobrecarga de traballo, asunción de tarefas que non lles corresponden, falta de tempo para atender adecuadamente ás persoas usuarias, salarios por debaixo do SMI (salario mínimo interprofesional) nas categorías máis baixas e unhas ratios de persoal obsoletas.

Adolfo Naya, secretario de Negociación Colectiva da CIG-Servizos, anuncia que o sindicato está estudando denunciar varias empresas do sector "que comunicaron os servizos mínimos con posterioridade ao inicio da folga, o que constitúe unha vulneración do dereito á folga que non imos consentir".

A CIG denuncia o inmobilismo da patronal, que mantén paralizadas as negociacións desde outubro de 2024, e a "inacción" da Xunta de Galicia, que aínda non respondeu á solicitude de reunión presentada en setembro.

Folga en residencias privadas con protesta en Vilagarcía CIG

Segundo o sindicato, a Administración autonómica "pretende lavar as mans neste conflito, a pesar das súas responsabilidades na materia e de fomentar un modelo de coidados privatizado que precariza as traballadoras e a atención ás persoas usuarias para incrementar os beneficios das empresas".

Naya recordou que "boa parte do negocio do sector está nas prazas concertadas e na xestión de centros que son de titularidade pública".

Como seguinte paso nas protestas, a CIG convocou unha manifestación para este sábado, 26 de abril, que partirá ás 11:00 horas da Alameda de Santiago de Compostela.