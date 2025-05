Traballadores da xardinaría protestan contra o bloqueo do seu convenio colectivo

A Praza de España de Pontevedra acolleu este xoves a loita laboral dos traballadores do sector da xardinaría, que protagonizaron unha multitudinaria concentración para denunciar o bloqueo nas negociacións do seu convenio colectivo estatal.

A mobilización, convocada por UGT-SP Pontevedra e que se desenvolveu de forma simultánea en diferentes cidades de España, reuniu a persoal que reclamaba melloras nas súas condicións laborais, especialmente no ámbito salarial.

"Levamos meses nun escenario complicado pola negativa das patronais do sector a subscribir un convenio que aborde as necesidades reais dos traballadores e traballadoras da xardiñería", explican desde UGT.

Segundo denuncian desde o sindicato, as asociacións empresariais ASEJA, ASERPYMA e FEEJ mantéñense nunha "postura tan agresiva que xa non é que non aborde os necesarios avances na negociación, senón que expón retrocesos para as persoas traballadoras".

A principal reivindicación do colectivo céntrase na necesidade dun incremento para chegar a un salario digno que compense a perda de poder adquisitivo sufrida nos últimos anos.

Traballadores de xardinaría piden un convenio xustoMónica Patxot

Os manifestantes, moitos deles vestidos cos seus uniformes de traballo e portando ferramentas do seu oficio, realizaron a protesta fronte ao edificio do Concello de Pontevedra reclamando xustiza laboral.

"O noso traballo non só mellora a estética urbana, senón que contribúe á saúde emocional e o benestar físico da cidadanía, reduce os niveis de contaminación e axuda a ralentizar o cambio climático", recordaron desde o sindicato.

Os representantes sindicais advertiron que, de non producirse avances significativos nas próximas reunións da mesa negociadora, estudarán intensificar as mobilizacións e convocar paros no sector.