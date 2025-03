Tráfico e policías locais inician unha campaña intensiva de control de seguridade infantil nos vehículos

A Dirección Xeral de Tráfico (DXT), en colaboración coas policías locais de diversos municipios, como Poio ou Sanxenxo, iniciou este luns unha campaña de vixilancia intensiva do uso do cinto de seguridade e os sistemas de retención infantil (SRI).

A iniciativa, que se estenderá ata o vindeiro domingo 16 de marzo, ten como obxectivo principal concienciar os condutores e pasaxeiros sobre a importancia de utilizar correctamente estes dispositivos.

A campaña vai desenvolverse en todo tipo de vías, tanto urbanas como interurbanas, e empregará todos os recursos dispoñibles, desde controis policiais na estrada ata vixilancia aérea e cámaras automatizadas.

Os datos da DXT son contundentes: en 2024, 157 persoas faleceron en vías interurbanas mentres viaxaban en turismos ou furgonetas sen levar posto o cinto de seguridade. Esta cifra representa o 26,8% do total de vítimas mortais neste tipo de accidentes.

Ademais, os sistemas de retención infantil (SRI), aínda que obrigatorios, seguen sendo utilizados de maneira incorrecta en moitos casos, o que aumenta o risco de lesións graves ou mortais nos menores.

Segundo a DXT, nove de cada dez lesións infantís graves ou mortais poderían evitarse co uso correcto dos SRI.

En caso de accidente, estes sistemas reducen as lesións ata nun 75%, sempre que se utilicen de maneira axeitada. Por iso, a campaña non só busca incrementar a vixilancia, senón tamén educar os condutores sobre a importancia de elixir o sistema axeitado para o tamaño e peso do neno.

Menor con dispositivo SRI nun cocheDXT

NORMAS

En España, é obrigatorio que os menores de 135 centímetros utilicen un sistema de retención infantil axeitado, aínda que se recomenda o seu uso ata os 150 cm.

Os nenos deben viaxar nos asentos traseiros, agás en casos excepcionais, como cando o vehículo non dispón deles ou están ocupados por outros menores.

Ademais, recoméndase que os menores viaxen en sentido contrario á marcha ata os 4 anos, e é obrigatorio ata os 15 meses.

A DXT lembra que non utilizar o cinto de seguridade ou empregar incorrectamente os SRI non só pon en risco a vida dos ocupantes, senón que tamén leva unha sanción de 200 euros e a perda de 4 puntos do carné de conducir.

Os axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil, xunto coas policías autonómicas e locais, realizarán controis en estradas e zonas urbanas para asegurarse de que todos os ocupantes dos vehículos, tanto adultos como menores, utilicen correctamente os sistemas de retención.

Ademais, intensificarase a vixilancia desde o aire e a través das cámaras da DXT, que monitorizan tanto vías convencionais como de alta ocupación.

A campaña enmárcase dentro da iniciativa organizada por RoadPol (Rede Europea de Vixilancia de Estradas), que busca reforzar a seguridade viaria no espazo da Unión Europea.