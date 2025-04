Triple cita da Policía Nacional co mundo educativo para loitar contra a violencia de xénero e a ciberdelincuencia

A Policía Nacional realizou este luns unha triple demostración do seu traballo cos centros educativos para colaborar na loita contra a delincuencia entre as novas xeracións.

No IES Torrente Ballester de Pontevedra, membros do Corpo Nacional de Policía impartiron unha sesión formativa sobre violencia de xénero dirixida ao alumnado de Bacharelato.

En Marín, no CEIP de Seixo e no CEIP Sequelo, entregáronse os carnés de ciberexperto a alumnos e alumnas de sexto de primaria que superaron as actividades formativas en ciberseguridade.

As dúas actividades están incluídas no Plan Director para a convivencia e mellora da seguridade nos centros educativos e ás dúas citas acudiu o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada.

No IES Gonzalo Torrente Ballester, Losada subliñou a importancia e a "sorte" de que a mocidade reciba este tipo de formacións "que non tiñamos as xeracións anteriores" co obxectivo de identificar condutas machistas, previr situacións de risco e construír unha sociedade máis igualitaria e libre de violencias.

Abel Losada, no IES Torrente Ballester de PontevedraSubdelegación do Goberno en Pontevedra

Lembrou que "sen ir máis lonxe, no día de onte foi asasinada unha muller no Bolo, un novo feminicidio que nos volve a golpear e que deixa claro que a violencia machista segue sendo unha realidade que debemos combater todos e todas".

O subdelegado tamén advertiu sobre o aumento da violencia vicaria, unha forma cruel de violencia machista na que se danan os fillos e fillas co fin de ferir ás mulleres. "Temos visto recentemente casos estremecedores. É fundamental recoñecer que a violencia de xénero tamén afecta directamente os menores", afirmou.

Tamén alertou o alumnado sobre os perigos que poden supoñer as redes sociais como canles de difusión de mensaxes de odio, control ou acoso e animounos a manter unha actitude crítica fronte aos discursos negacionistas da violencia de xénero: "Hai que estar alerta diante deste fenómeno atroz, e diante daquelas persoas ou colectivos que minimizan e mesmo negan a violencia de xénero".

"Non podemos tolerar que se cuestione unha realidade tan evidente e tan tráxica como é a violencia contra as mulleres. O voso compromiso é clave para mudar esta realidade”, sinalou.

ESCOLARES CIBEREXPERTOS

En Marín, Abel Losada estivo acompañado do comisario provincial da Policía Nacional, Juan José Díaz, e destacou a importancia de fomentar entre os máis novos un uso responsable das novas tecnoloxías e incidiu na necesidade de estar ben informados e formados para evitar riscos na contorna dixital.

O subdelegado felicitou aos nenos e nenas pola súa implicación e interese nesta actividade, que contribúe a crear unha comunidade educativa máis segura e consciente dos retos do mundo dixital.