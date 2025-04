Trump ameaza a economía local, segundo o PSOE, con aranceis que afectarán o viño, o porto e a automoción

A imposición de novos aranceis por parte de Donald Trump ameaza sectores clave da economía pontevedresa como o viño da DO Rías Baixas, o Porto de Marín e a industria auxiliar do automóbil.

Así o denunciaban este sábado os representantes do PSdeG nunha comparecencia na sede local do partido, durante un foro sobre memoria democrática organizado polas Xuventudes Socialistas.

A senadora Carmela Silva, anterior presidenta da Deputación, destacou que Pontevedra ocupa o cuarto posto de España en exportacións, polo que considera "inaceptable" a pasividade do Executivo de Alfonso Rueda.

"Enfrontámonos a unha situación preocupante que vai ter repercusións para o comercio internacional, a vida das empresas e o emprego no noso país", advertiu.

Mentres o Goberno central xa aprobou un plan de 14.100 millóns de euros para protexer ás empresas exportadoras, a administración autonómica non se reunirá co tecido empresarial ata o 14 de abril.

A parlamentaria Paloma Castro criticou este "desleixo" e reclamou medidas complementarias ás estatais, como xa fixeron outras comunidades como Cataluña ou Asturias.

O portavoz municipal socialista, Iván Puentes, identificou tres sectores especialmente vulnerables na cidade: a DO Rías Baixas, cuxas adegas teñen en Estados Unidos o seu principal mercado; o porto de Marín como infraestrutura clave para o comercio transatlántico; e as empresas de compoñentes do automóbil con forte presenza exportadora.

Os socialistas denunciaron que dirixentes do PP como a senadora Pepa Pardo e o vicepresidente da Deputación Rafa Domínguez "eloxiaron e celebraron" as vitorias de Trump, mentres o Goberno central busca diversificar mercados con misións comerciais en China e Vietnam. A UE mantén unha moratoria de 90 días para negociar cos EE.UU., período no que os socialistas reclaman unha resposta coordinada de todas as administracións.

O secretario provincial do PSdeG, David Regades, participou tamén no acto, onde se anunciou que os orzamentos municipais de 2025 incluirán partidas específicas para favorecer o asentamento industrial, incluíndo un estudo de viabilidade para o Porto Seco de Leborei, en Cerponzóns.

Os socialistas insistiron en que esta crise "non é unha cuestión de siglas políticas", e reclamaron unidade de acción baixo o liderado do Goberno de España para protexer os intereses económicos da provincia.