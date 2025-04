O TSXG confirma os 14 anos de cadea a un home por agredir sexualmente e maltratar a súa muller

A Sala do Civil e Penal do TSXG confirma a sentenza da sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra na que condena a catorce anos de cárcere a un home por cometer os delitos de agresión sexual, coas agravantes de parentesco e xénero; maltrato habitual en domicilio en común; ameazas; lesións e coaccións sobre a súa muller.

O tribunal tamén ratifica a absolución do acusado por un delito de vexación no ámbito de violencia de xénero, dous de maltrato e dous de coaccións polos que tamén viña sendo investigado.

Ademáis, deberá abonar 8.000 euros á vítima.

Desde que a parella contraeu matrimonio en 1990 e, segundo se recolle na sentenza, o acusado someteu á súa muller a unha situación de control "en todas as esferas da súa vida, controlando os seus gastos, a maneira en que se vestía ou se maquillaba, limitando as súas relacións de amizade e de familia", precisando incluso do permiso del para saír da casa.

O tribunal tamén salienta que o investigado agrediuna sexualmente e que en numerosas ocasións "lle propinaba patadas, lle tiraba obxectos e a insultaba".

Os maxistrados consideran acreditados os feitos denunciados baseándose principalmente na declaración da muller, a cal "é crible, clara, coherente, e contén os detalles e concreción suficientes, sen que se aprecie un móbil espurio".

E, segundo indican, esta vese reforzada polos testemuños da súa irmá e dos seus fillos, e polos informes dos peritos forenses.

A sentenza é recorrible ante o Tribunal Supremo.