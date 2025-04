O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a sentenza na que a Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a cinco anos de cárcere a un acusado de tentar matar a un home que durmía no interior dun hórreo do parque de Campolongo.

Os maxistrados da Sala do Civil e Penal do TSXG, desta forma, avalan o fallo de primeira instancia, que o considerou autor dun delito de tentativa de homicidio.

Na sentenza entenden probado que o 5 de marzo de 2024, sobre a unha da madrugada, o acusado dirixiuse ao hórreo no que pernoitaba habitualmente o afectado, quen se atopaba descansando no interior e, tras ameazalo de morte, "co propósito de acabar coa súa vida ou, polo menos, aceptando que tal consecuencia podía derivarse da súa acción, prendeu lume ao interior do hórreo, que comezou a arder". A vítima logrou saltar ao exterior.

O acusado de prender lume ao hórreo de Campolongo cunha persoa dentroPontevedra Viva

Os maxistrados do alto tribunal galego destacan na sentenza que "a valoración da proba que realiza o tribunal de instancia non é, en absoluto, irracional, senón a coherente co acervo probatorio, sen que no recurso se discutan outras cuestións".

Ademais, advirten que a apreciación do relato da testemuña que fai a Audiencia Provincia, por concorrer a inmediación, non a poden revisar "porque en absoluto se revela irracional, insuficiente ou contraditoria", á vez que engaden que tampouco se acreditou que as probas non superen o contraste constitucional.

No fallo resaltan que as declaracións dos axentes da autoridade avalan a tese de que o acusado resultou plenamente identificado pola vítima.

A sentenza do TSXG non é firme, pois cabe presentar recurso de casación ante o Tribunal Supremo.