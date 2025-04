A pesar do mal tempo Sanxenxo logrou ocupar esta semana Santa máis da metade da súa capacidade hoteleira

A ocupación media en Sanxenxo durante esta semana Santa foi do 51,56% a pesar das condicións meteorolóxicas moi adversas.

Este dato "reafirma a capacidade de atracción desde municipio" que, con 30.000 prazas en aloxamentos turísticos, lidera a oferta de Galicia, segundo interpretouno o Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) tras recoñecer que os resultados serían moito mellores se o tempo acompañase.

Neste sentido, o presidente do CETS, Alfonso Martínez, sinalou que o mal tempo "significou unha decepción" xa que provocou que non se cumprisen as expectativas nunha Semana Santa tardía como a deste ano.

No entanto, a valoración positiva do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo tivo en conta esta circunstancia determinante, así como o feito de que nesta localidade está a maior concentración de oferta da Comunidade.

A Semana Santa en Sanxenxo caracterízase por un maior protagonismo do turismo de proximidade, que decide no último momento, e que é o máis sensible ás predicións meteorolóxicas.

O maior índice de ocupación rexistrouse nos hoteis de dúas estrelas, cun 59,33 %, seguido dos apartamentos turísticos, cun 58,96 %.

No caso dos hoteis dunha estrela ocupáronse o 42,50 % das prazas. Os de tres estrelas tiveron unha ocupación do 39,66 %.

Os responsables do CETS esperan que a de 2025 volva ser unha boa tempada turística, na liña coas rexistradas nos últimos anos, "grazas á fortaleza, á calidade da oferta e á reputación adquirida por este destino en Galicia, en España e, cada vez máis, noutros países como Portugal ou o Reino Unido".