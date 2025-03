Varanda de plástico reciclado para poñer o broche ao parque de Fonte Santa

O Concello de Pontevedra rematou esta semana o proxecto de mellora ambiental e urbana do parque de Fonte Santa, no barrio de Mollavao.

O broche á actuación foi a instalación do valado perimetral e a substitución das travesas, que se fixeron de plástico reciclado.

A Concellaría de Servizos urbanos básicos, que xestiona Xaquín Moreda, buscou nesta actuación seguir a súa filosofía de apostar por testar novos materiais sostibles, duradeiros e acordes coa contorna.

O parque de Fonte Santa tiña serios problemas de mantemento coas pezas de madeira do valado e das travesas, xa que se degradaban con moita rapidez.

Logo de estudar distintas opcións, a Concellaría acordou a instalación dunha estrutura de plástico procedente de materiais reciclados, en cor marrón simulando madeira, para intentar paliar os problemas que daba o valado case dende a creación do parque no ano 2008.

A intervención tivo un custo de 21.178 euros e consistiu no desmonte e retirada da varanda de madeira existente, montaxe da nova, retirada das travesas de madeira para a contención do camiño de xabre e instalación das novas travesas de plástico reciclado. Tamén se aproveitou para arranxar o pavimento.

Con esta actuación, o Concello completa a campaña de mellora ambiental e urbana de Fonte Santa que se foi realizando por fases. Xa se realizaran traballos de roza da parcela, mellora da xardinería, limpeza de bancos, poda de árbores, supervisión e reparación do alumeado, limpeza do lavadoiro e a reparación do parque infantil.