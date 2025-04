A veciñanza de Campelo dá o visto bo ao novo proxecto para mellorar a seguranza e mobilidade na EP-0601

Consenso veciñal co novo proxecto para mellorar a mobilidade e seguridade da EP-0601 entre Portosanto (Campelo) e a PO-308.

Veciños e veciñas participaron nunha reunión informativa que organizou o Concello de Poio cos técnicos da Deputación de Pontevedra para explicar polo miúdo todas as melloras, achegas e alegacións que se incluíron na modificación do proxecto.

O alcalde, Ángel Moldes, recordou aos asistentes que esta actuación, que ascende a preto de 4 millóns de euros, dividirase en dúas fases que se executarán de xeito continuado no tempo.

Na reunión presentouse o proxecto modificado do primeiro tramo que se vai executar, desde a PO-308 ata pasados uns metros da Escola de Música. Contará cun investimento de máis de 1,8 millóns de euros.

Moldes explicou que a idea é realizar esta primeira fase e, mentres se está a executar, avanzar no itinerario alternativo para o sentido único que se vai establecer desde a Praza da Granxa e, así, poder comezar de seguido coa execución da segunda fase.

Durante o encontro, o alcalde insistiu en que este proxecto "vai supoñer unha transformación para Campelo, permite comunicar e vertebrar toda a parroquia de San Xoán e, sobre todo, vai mellorar de xeito importante a seguridade e calidade de vida da veciñanza".

Tamén subliñou a importancia de que este novo proxecto, a diferencia do que había do anterior goberno na Deputación, conte co máximo consenso da veciñanza.

Ese consenso, segundo Moldes, "era o noso obxectivo, e por iso fixemos un intenso proceso de escoita, con reunións individuais para ter en conta as súas necesidades e alegacións, porque son eles os que van convivir diariamente con este proxecto".

Ademais, adiantou que no tramo que se vai realizar coa segunda fase tamén se tiveron en conta a maior parte das achegas realizadas polos veciños.

Tamén explicou que está descartada a proposta do proxecto inicial para desviar o tráfico polo camiño dos Mouchos. Volveu agradecer á Deputación de Pontevedra "a comprensión, colaboración e disposición para modificar un proxecto herdado, que xeraba máis problemas que solucións e non convencía a practicamente ningún veciño".

Proximamente, o Concello de Poio e a Deputación de Pontevedra asinarán o convenio para que este proxecto sexa unha realidade "canto antes". Unha vez asinado o convenio, o proxecto someterase a exposición pública para, posteriormente, comezar o proceso de licitación.