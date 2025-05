Un vehículo da Garda Civil envorca na perigosa EP-8001 entre Caldas e Catoira

Un vehículo patrulla da Garda Civil de Tráfico envorcou este luns 12 sobre o asfalto tras sufrir unha saída de vía na estrada provincial EP-8001, que conecta a parroquia de Carracedo en Caldas de Reis con Catoira, unha vía coñecida polo seu perigo e escenario de numerosos accidentes previos.

O sinistro produciuse arredor das 13.00 horas á altura do quilómetro 2,5, coincidindo cunha forte chuvascada que azoutaba a zona.

Os tres axentes que viaxaban no interior do vehículo lograron saír polo seu propio pé, resultando con feridas leves.

Foron alertados os Bombeiros do Salnés con base en Vilagarcía que, finalmente, non tiveron que intervir no rescate dos ocupantes.

Como consecuencia do sinistro, un dos sentidos de circulación quedou cortado temporalmente, sendo necesario regular o tráfico mentres se procedía á retirada do vehículo accidentado.

Ata o lugar se desprazabab tamén efectivos das agrupacións de Protección Civil de Catoira e Cuntis, así como o Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Padrón, tras ser alertados polo 112.

Intervención dos servizos de Emerxencias no accidente na EP-8001PontevedraViva

Esta mesma estrada EP-8001, considerada perigosa polos usuarios, suma un novo accidente, despois de que en agosto de 2021 falecese un axente da garda civil que se desprazaba en motocicleta en acto de servizo.