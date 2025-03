Víctor Sánchez Oubiña, portavoz do PP de Barro tras a dimisión de Eduardo Ruadas por causas persoais

O concelleiro Víctor Sánchez Oubiña, actual presidente de Novas Xeracións (NNXX) de Barro e número 2 da candidatura popular nas pasadas eleccións municipais de 2023, será o novo portavoz do grupo municipal do PP no Concello de Barro.

A súa designación prodúcese despois da renuncia de Eduardo Ruadas, quen presentou a súa dimisión por motivos persoais e familiares que lle impiden continuar coas súas funcións.

A decisión de Ruadas, que será efectiva a partir do pleno que se celebrará este mércores 12 de marzo, foi comunicada ao presidente provincial do PP, Luis López, e á secretaria xeral, Luisa Piñeiro.

Desde a dirección provincial do PP avaliaron positivamente este "xesto de xenerosidade e responsabilidade" cara aos veciños de Barro e ao proxecto do partido no municipio.

A substitución de Ruadas por Víctor Sánchez Oubiña busca un proxecto de futuro para o PP de Barro.

O novo portavoz, que cumpre 30 anos esta semana, é unha persoa coñecida e implicada na vida social da contorna, segundo os populares.

Dende hai case dous anos, Sánchez Oubiña ocupa a máxima responsabilidade na xunta local de Novas Xeracións.

Esta renovación prodúcese nun momento clave para o PP de Barro, que comeza a reconfigurarse de cara ás próximas eleccións municipais de 2027.

O partido pretende chegar a esa cita electoral nas mellores condicións posibles, tras acadar o 54% dos votos nas últimas eleccións autonómicas de 2024.