Vilaboa activa o protocolo contra o nematodo que ameaza os piñeirais

O Concello de Vilaboa alerta nas redes sociais sobre o estrito protocolo para combater a expansión do nematodo do piñeiro (Bursaphelenchus xylophilus), coñecido tamén como "corentena", un organismo que ameaza gravemente as masas forestais da zona.

A través da concellería de Medio Ambiente, o goberno local comunicou as medidas que se aplicarán tras a inclusión do municipio na zona demarcada, segundo recolle a Resolución da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

As medidas obrigan os propietarios de parcelas na zona demarcada a identificar e cortar todos os piñeiros que presenten síntomas da enfermidade, estean mortos, en estado de decaemento ou afectados por incendios ou tormentas.

Os restos vexetais deberán ser eliminados no mesmo lugar mediante trituración a menos de 3 centímetros ou por incineración controlada, previa autorización.

O plan de contención establece que a madeira destinada a serra deberá ser trasladada exclusivamente a industrias autorizadas para tratamento térmico en zona infestada, debendo comunicar estes movementos ao Servizo de Explotacións Agrarias de Pontevedra.

Ademais, queda terminantemente prohibido o traslado de material sensible sen tratar desde zonas infestadas a zonas tampón, e destas a zonas non afectadas.

Vilaboa súmase así a outros once concellos da contorna da comarca de Pontevedra incluídos na zona tampón: Bueu, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Lama, Marín, Moaña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo e Soutomaior, que figuran dentro dun amplo número de municipios afectados na zona sur da provincia.

O nematodo, detectado por primeira vez en Europa en Portugal no 1999, pode causar a morte dos piñeiros en poucos meses.

Os síntomas da enfermidade inclúen o amarelecemento e secado das acículas, murchamento das pólas (especialmente no terzo superior), redución da produción de resina e, finalmente, a morte da árbore. O nematodo transmítese principalmente a través dun insecto vector, o escaravello Monochamus galloprovincialis, que infecta os piñeiros saudables ao alimentarse dos brotes novos.

As autoridades habilitaron varios teléfonos do Servizo de Explotacións Agrarias de Pontevedra (986 805 446, 886 206 548 e 886 206 581) para consultas relacionadas co protocolo e cos permisos de traslado de material sensible. Os formularios poden descargarse da páxina web da Xunta de Galicia.