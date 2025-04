Vilaboa destinará a "proxectos urxentes" os 2,47 millóns de remanentes das contas de 2024

O Concello de Vilaboa pechou o orzamento de 2024 cun remanente de 2,47 millóns de euros, o que segundo o alcalde, César Poza, reflexa a "excelente saúde" das arcas municipais.

A intención do goberno local é destinar estes cartos a "proxectos urxentes" para Vilaboa.

O municipio pecha así o ano cumprindo cos principais parámetros fiscais no que se refire á estabilidade orzamentaria, regra de gasto e débeda pública

A "ausencia total" de endebedamento por parte do Concello demostran, engadiu Poza, "a súa solvencia e estabilidade orzamentaria" como tamén se demostra no "pago puntual" a proveedores, un parámetro do que o goberno local se amosa especialmente satisfeito.

Despois das obras executadas o ano pasado e das actuacións que están en marcha, este remanente de tesourería "é a evidencia dunha xestión responsable e sostible e unha garantía de seguridade no que a cumprimento da folla de ruta marcada se refire", explica o alcalde.

Esta solvencia financieira de Vilaboa permitiu ao goberno local incrementar no 2024 os investimentos un 68,55% con respecto ao exercicio anterior, superando os dous millóns de euros.

Todo iso cun orzamento de 4,22 millóns de euros e que acadou os 5,74 de execución orzamentaria.

César Poza destacou que Vilaboa rematou o ano 2024 con débeda cero, cunha previsión de gastos e ingresos" moi axustada á realidade" e unha execución orzamentaria "moi eficiente".

"Estamos satisfeitos con este resultado sobre todo porque nos dá marxe para seguir investindo e avanzando cara ese proxecto de desenvolvemento que temos para Vilaboa", sentenciou Poza.