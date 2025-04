Vilagarcía acolle a final do Club de Debate Alingua

Vilagarcía de Arousa prepárase para acoller a gran final da edición 2025 do Club de Debate Alingua, onde os oradores máis hábiles dos centros educativos galegos demostrarán o seu talento.

O Auditorio Municipal será o escenario da competición este sábado 26 de abril, desde as 10:15 até as 18:35 horas.

Serán en total oito equipos, integrados por máis de medio centenar de mozos, procedentes de sete institutos, os que se gañaron un lugar nesta final tras superar a fase clasificatoria. Estes grupos porán a proba a súa habilidade coas palabras e a súa capacidade de argumentación ao redor da afirmación: "A chegada de persoas procedentes de fóra de Galicia é unha oportunidade para o galego".

A fase clasificatoria, celebrada durante catro días no mes de febreiro, tivo lugar no Auditorio Municipal de Narón e no Auditorio Municipal de Ribeira, onde os equipos debateron sobre a afirmación: "A masificación turística é un problema en Galicia".

Durante a xornada final, cada equipo deberá debater en dúas quendas, adoptando en cada un deles unha postura diferente: "a favor" e "en contra" da tese proposta e un xurado composto por cinco profesionais de diversas áreas relacionadas será o encargado de puntuar as intervencións.

O oito equipos que competirán na final son o IES O Carril (Vilagarcía de Arousa), IES Canido (Ferrol), CPR Galaxia (Ribeira), IES Luís Seoane (Pontevedra), IES Terra de Xallas (Santa Comba), IES Canido Filial (Ferrol), Filipenses - CPR Sagrada Familia (Vilagarcía de Arousa) e o Colexio Lasalle (Santiago de Compostela).

QUE É O CLUB DE DEBATE ALINGUA

Trátase dun programa cooperativo que ten como obxectivo promover o uso oral do galego, fomentar o espírito crítico, a tolerancia e o traballo en equipo entre a mocidade.

A iniciativa, impulsada pola Asociación de Entidades pola Lingua Galega (Alingua), conta na súa edición 2025 co apoio dos concellos de Carballo, Dodro, Ferrol, Narón, Pontedeume, Pontevedra, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Teo e Vilagarcía de Arousa.

O Club está dirixido ao alumnado de 3º e 4º de ESO e 1º de bacharelato, ou cursos equivalentes dos ciclos formativos, dos concellos participantes. Os equipos, formados por entre 4 e 10 membros, contan cun profesor que se encarga do seu adestramento, asesoramento e representación.

Os participantes neste certame desenvolven o seu enxeño para buscar argumentacións que reforcen as súas ideas, o que tamén mellora a súa capacidade de análise e interpretación da realidade.

Ademais das xornadas de debate, o Club de Debate Alingua promove a creación de espazos de socialización e convivencia para activar a lingua galega a través de diversas actividades, incluíndo xornadas de formación e momentos de lecer entre o alumnado participante.

Os equipos gañadores das fases de zona e da final reciben premios que inclúen acceso a contidos culturais e experiencias de convivencia e animación lingüística.