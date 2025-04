Vilagarcía incorpora unha trintena de profesionais para reforzar obras e xardíns

O Concello de Vilagarcía incorpora unha trintena de profesionais para reforzar os servizos de Obras e Parques e Xardíns, principalmente.

Os novos operarios xa se atopan traballando pola localidade con contratos a tempo completo e ata finais de ano.

O reforzo púidose executar grazas á participación no Plan +Provincia, da Deputación de Pontevedra.



Son 33 profesionais que traballarán en diferentes departamentos, fundamentais para o mantemento do Concello.

En concreto, son 12 axudantes de albanelería; 6 pintores; 4 forestais; 4 traballadores de parques e xardíns; 2 electricistas; 2 axudantes mantedores de instalacións deportivas; 1 fontaneiro; 1 condutor de retroescavadora e 1 laceiro.



Os traballadores xa están despregados en diferentes partes do municipio. Por exemplo, parte do persoal de xardíns atópase realizando labores de limpeza no Parque de Dona Concha en Vilaxoán, mentres outros actúan preto do colexio de Rubiáns arranxando o terreo. Tamén hai obreiros pintando os farois do parque de Ravella.



O obxectivo da subvención é fomentar a contratación e inserción de persoas desempregadas e paliar a falta de persoal nas áreas de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais.



O presuposto do plan é de 493.616 euros que se financiou entre ambas administracións, aportando o Concello 208.934 euros (41,14%) e o organismo provincial os 284.681 euros restantes.

O Concello de Vilagarcía foi quen realizou a selección definitiva dos candidatos, dando prioridade aos seguintes criterios: desempregados de longa duración; mulleres con baixa cualificación; maiores de 45 anos; mozos con baixa cualificación; persoas que acrediten unha discapacidade física ou sensorial superior ao 65; vítimas de violencia de xénero; familias monoparentais e persoas candidatas con renda baixa.