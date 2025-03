Xa non hai prazas para amarrar no porto deportivo de Sanxenxo en agosto

Agosto estará cheo no porto deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo. A 23 de marzo xa non hai prazas dispoñibles para os barcos que queiran amarrar nestas instalacións durante o mes central do verán na localidade.

Segundo a información oficial facilitada polo Concello, o alto nivel de reservas obrigou á sociedade municipal Nauta Sanxenxo a colgar o cartel de completo para este período e habilitar unha lista de agarda.

Estas reservas xa confirmadas son de como mínimo unha quincena e as persoas que as formalizaron son do territorio nacional.

Desde Nauta Sanxenxo confirman que si hai dispoñibles amarres para xullo e que teñen aínda libres o 50% de prazas para motos de auga.

O porto dispón dunha bocana de 50 metros e un calado que oscila de 5 a 8 metros e 450 amarres de entre 8 e 45 metros.

Aos amarres de aluguer estival e anuais fixos súmanse as concesións e os amarres variables para o tránsito de embarcacións.

O porto deportivo de Sanxenxo ten unha superficie concesional de 123.222 metros cadrados. As súas instalacións comprenden unha lámina de auga de 90.000 metros cadrados e máis de 25.000 metros cadrados de espazo peonil.

Nauta Sanxenxo tamén ten 3.000 m² de espazo comercial e 380 prazas de estacionamento.