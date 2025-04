Xoves de folga para reclamar melloras salariais e laborais nas residencias privadas e centros de día

As traballadoras das residencias privadas e centros de día de maiores en Galicia están fartas das condicións laborais precarias e do bloqueo da negociación colectiva por parte da patronal.

Por iso, este xoves 10 de abril iniciarán un calendario de folgas e mobilizacións para esixir un convenio colectivo digno.

Entre as súas principais reivindicacións figura un incremento salarial acorde co valor social do seu traballo, complementos por incapacidade temporal, compensación de festivos, melloras sociais e redución da xornada laboral anual.

A CIG denuncia que, aínda que o sector foi considerado esencial durante a pandemia, as condicións empeoraron, cos salarios por debaixo do SMI (Salario Mínimo Interprofesional) e unha sobrecarga de traballo que afecta á calidade asistencial.

Mobilizacións en Ribadumia e Vilaboa:

As accións comezarán este xoves con concentracións en residencias privadas da comarca:

11:00 horas en Vilaboa , na residencia Caser (Os Campos, 21).

14:30 horas en Ribadumia, na residencia DomusVi (rúa Miguel Martín Fernández).

Aitor Maquieira, representante da CIG-Servizos en Pontevedra, denuncia que a Consellería de Política Social non publicou a primeiras horas deste mércores os servizos mínimos para esta folga, a pesar de ser competencia sua.

"Isto pode levar a que algunhas residencias non teñan persoal suficiente para atender aos usuarios", alertou. A organización tenta solucionar o problema con reunións de última hora coa Xunta.

Maquieira destacou que o sector emprega uns 8.000 traballadores, segundo datos de 2016, sendo un sector feminizado con salarios tan reducidos que, incluso cos incrementos previstos, seguirían por debaixo do SMI de 2024.

Ademais, criticou a falta de formación do persoal para atender a persoas con doenzas psiquiátricas, ingresadas nas residencias de maiores por decisión da Xunta, aínda que estes centros non están preparados para as súas necesidades.

A CIG reclama un sistema público de coidados, fronte á privatización e á explotación laboral que beneficia aos grandes grupos empresariais do sector. "O goberno da Xunta prometeu un novo modelo de coidados, pero só profundiza na precariedade", sinalou Maquieira.

A protesta continuará os días 22 de abril, 7 e 21 de maio, e culminará cunha manifestación en Santiago o 26 de abril.