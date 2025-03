A Xustiza avala a retirada dos altofalantes que amplificaban o son das campás de Verducido

A igrexa de San Martiño de Verducido seguirá sen os altofalantes que amplificaron as súas badaladas durante tres décadas. Poderán seguir dando avisos cando sexa preciso, pero non con este mecanismo.

As campás deixaron de soar na parroquia tras a demanda presentada por un veciño contra o anterior sistema instalado no templo para dar os avisos. O Concello estudou o caso e en 2022 ordenou o cesamento das emisións.

A Comunidade de Montes de Verducido levara o caso aos tribunais e o Xulgado Contencioso- Administrativo número 1 de Pontevedra desestimou a súa petición, dando a razón al Concello e mantendo ese silencio dos altofalantes.

O sistema da discordia, que leva xa desactivado desde que empezou este conflito, amplificaba o son das campás mediante mecanismos electrónicos e soaba permanentemente desde a madrugada até ben entrada a noite, a pequenos intervalos de tempo, incluíndo mesmo "concertos de campás", en palabras do xuíz.

A sentenza considera que este sistema "parece incompatible" coa normativa e xurisprudencia actual sobre contaminación acústica, que fai prevalecer o dereito ao descanso, á saúde e á intimidade domiciliaria, fronte a outros valores en conflito.

Segundo o xuíz, este sistema estaba "a prexudicar a veciños concretos", como o denunciante, por iso considera que a medida provisional acordada polo Concello de silenciar os altofalantes é "proporcionada e acorde a dereito.

Na súa resolución, o xuíz conclúe que no problema de fondo "se trasluce un conflito veciñal" e considera que "podería e debería solucionarse de maneira consensuada, proporcional e racional entre os afectados, con algún tipo de mediación".

O xuíz Francisco de Cominges Cáceres sinala que non debería existir inconveniente en permitir que, "conforme á tradición inveterada que forma parte do patrimonio inmaterial do rural galego, e do dereito á liberdade de expresión relixiosa", repiqueteen as campás da torre da igrexa en días festivos ou sinalados, chamando a misa, ou a morto.

REACCIÓN VECIÑAL

O presidente dos comuneiros de Verducido, Marcos Rei, sinalou este xoves que, tras a decisión do Concello, o sistema de megafonía xa non se estaba usando "absolutamente para nada", leva anos apagado co fin de evitar o risco de sancións de entre 1.000 e 10.000 euros. Agora toca a campá normal, para anunciar defuntos ou actos, cun sistema doado pola comunidade de montes, e dá as horas e medias horas.

En relación coa recente sentenza, Rei sinala que o xuíz avala a decisión do Concello de apagar ese sistema, pero lamenta que "o xuíz non se mete na outra cuestión" que eles consideran que debe regular o xulgado, a prescrición da licenza urbanística dos altofalantes.

Respecto diso, insiste en que os altofalantes levan máis de 30 anos colocados, xa figuran nas fotos polas que o Concello catalogou a igrexa, de modo que agora lle toca ao Concello "mollarse" e fixar en que horario tense que pór. Lembra que é necesario extremar calquera decisión respecto diso, pois poderá afectar a outras igrexas como, por exemplo, o campanario da Peregrina, situado en plena cidade e "que tamén toca".

En defensa da actuación veciñal con este sistema xa tradicional na parroquia, Rei tamén insiste en que o xuíz fai referencia que non hai ningunha medición de audímetros de son por parte da Policía nin do Concello".

A resolución xudicial, con data 13 de marzo, desestima o recurso presentado polos comuneiros contra a decisión do Concello e conclúe que ningunha das partes deberá pagar as costas polas "peculiaridades do caso".