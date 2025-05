Zona Franca comprométese a comprar os terreos para ampliar o polígono do Pousadoiro

Os alcaldes de Vilagarcía, Alberto Varela, e Caldas de Reis, Jacobo Pérez asinaron este venres un convenio co delegado de Zona Franca, David Regades, para que este último asuma o proxecto de ampliación do polígono do Pousadoiro.

O obxectivo é dar un impulso ao plan: "Leva 15 anos parado nun caixón e necesitamos desatascalo porque hai moitas empresas interesadas en instalarse aquí", apuntou o rexedor vilagarcián.



Agora é a Xunta a que tería que facer unha modificación puntual para permitir o cambio de promotor, que ata o de agora é Xestur.

"Trátase dun cambio menor, pero necesitamos que o ente autonómico o firme para poder avanzar nos trámites", explicou Regades.

O delegado de Zona Franca ve "fundamental" desatascar o proxecto para "seguir creando solo industrial que atraia novos emprendedores".



Tanto o alcalde de Vilagarcía coma o de Caldas aseguraron que "hai moito interese nesta ampliación", xa que o polígono se atopa "nunha zona estratéxica" porque ten conexión directa por estrada, un porto de interese xeral e infraestruturas ferroviarias.



O polígono crecería cara o lado sur "duplicando a superficie existente", o que serían outros 200.000 metros cadrados, a maioría en terreo vilagarcián.

Zona Franca asumiría a compra das fincas, que na súa maioría son da comunidade de montes, e ás que se accedería por compra pública.

"Non so asumiríamos a construción do espazo senón que o dotaríamos de contido, con centros de negocios e fomentando o aluguer para os pequenos emprendedores", explicou David Regades.



Para o alcalde de Vilagarcía este é un paso "moi necesario" co que os concellos buscan "un socio inversor que nos axude a facelo, xa que non parece que haxa interese por parte da Xunta".

De calquera xeito, o propio delegado de Zona Franca apuntou que está aberto a "escoitar ao ente autonómico", que podería participar na súa financiación.