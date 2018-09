La venta de armas, un negocio más

El tema de la venta de armas a Arabia Saudí es uno de esos temas en los que acabas tragándote tus principios porque la economía, que siempre gana, te pone en tu sitio. Por muy moralista que se quiera ser, y por muchas vueltas que le queramos dar, la economía es el principal factor de peso para la toma de decisiones, y este caso no iba a ser menos.

Cuando se te llena la boca diciendo que eso de vender armas no está bien porque se matan víctimas inocentes, y entonces te das cuenta de que en tu país viven otras víctimas, también inocentes, que pueden verse en la calle porque esos a los que pretendes venderles armas amenazan con dejarles sin trabajo si no les mantenemos los contratos de venta de armas, entonces es cuando te tragas tus principios.

Y además, cuando ya te has tragado tus palabras porque la economía pesa y te hace rectificar, es cuando tratas de justificar tu decisión diciendo que las bombas que vendes no son malas, que son inteligentes y que matan solo a los malos. O que las bombas que nosotros vendemos a los árabes no matan un solo yemení. ¡Por favor! No nos traten como tontos.

¿No sería mejor ser claro desde el principio para no hacer el ridículo? Y además, si no queremos vender armas, ¿por qué tenemos fábricas?

En esto de la venta de armas solo caben dos posturas. Venderlas o no venderlas. Tener una industria armamentística o no tenerla. Si la tienes la utilizas y ganas dinero, y si no la tienes no. Porque las corbetas que también vendemos a Arabia y con las que amenazaron, ¿no son también barcos de guerra? ¿O es que las utilizan como barcos de recreo?

Además, ¿por qué tanto lío ahora con esto si estamos vendiendo desde hace tiempo al mismo cliente munición de la llamada “tradicional”, de la de toda la vida vamos, de la que mata sin discriminar al muerto, y nadie ha dicho nada?

El nuevo gobierno debería ser más normal y dejarse de explicar tanto porque más que aclarar lo único que hace es entrar en una contradicción tras otra. En temas como la venta de armas no se puede contentar a todos, a los pacifistas y a los economistas. Por tanto, lo mejor es adoptar la medida que más convenga al país tratando de ser lo más diplomático posible.