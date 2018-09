Relación entre la familia Colón y Pontevedra

Hay hechos que analizados aisladamente no dicen nada ni tampoco prueban nada, sin embargo, si los analizamos conjuntamente siguen sin probar nada pero pueden decir mucho.

Esto es lo que sucede con la teoría de Celso García de la Riega sobre el origen gallego de Cristóbal Colón, que no puede ser analizada aisladamente, es decir, los documentos tomados como prueba aisladamente no prueban nada, la toponimia tomada aisladamente tampoco prueba nada, las palabras gallegas, exclusivas, utilizadas por Colón en sus escritos tampoco prueban nada, sin embargo, si analizamos todo el conjunto resulta difícil sustraerse a la teoría de un posible origen gallego de Colón.

Pues exactamente igual puede suceder con la familia Colón y su relación con Pontevedra.

Comencemos:

En 1575 y 1576, el magnifico y reverendísimo maestre D. Cristóbal Colón, nieto del Almirante, aparece girando visitas a las cofradías de la Santísima Trinidad y de, según consta en tres actas Mareantes, de Pontevedra. Enrique Zas dice: "Por el título que se le da de maestre debía de ser, lo era seguramente de una orden religiosa", lo cual tiene cierta lógica.

En los dos años visita la Capilla de San Miguel y de la Santa Trinidad, ambas situadas en la Basílica Santa María, ambas relacionadas con el gremio de mareantes. Según la documentación gira las visitas por encargo del Arzobispo de Santiago. Lo primero que llama la atención es que un personaje de Castilla venga a trabajar para el Arzobispo de Santiago durante dos años, lo segundo es que solo aparezca documentado la visita a las dos capillas relacionadas con el gremio de mareantes, tercero que la vista coincida con los años en que s celebra el litigio de sucesión del Almirantazgo y del Ducado de Veragua, al no haber varón de linea directa que sucediera, cuarto los índices de los siglos XV y XVI de los gremios de la Santa Trinidad y de Mareantes de Pontevedra no se encuentran en los tumbos de dichas cofradías, quinto que ciertas páginas de estas dos cofradías aparecen recortadas, de los años 1498-1525.

El asentamiento, en Pontevedra, de Catalina Colón de Portugal Cabrera y su marido Francisco Enríquez de Bargas Machuca. Catalina era hija del matrimonio formado por: Pedro Colón de Portugal, casado en 1653 en Badajoz con Francisca de Cabrera Silva. Pedro Colón de Portugal era hijo de Nuno Colón de Portugal y Luisa Aragón y Zapata, III Duque de Veragua.

Catalina Colón de Portugal y Cabrera y su marido Francisco Enríquez de Bargas Machuca, se establecieron en Pontevedra a finales del siglo XVII, al igual, que los hermanos de Catalina, Francisco y Melchor Colón de Portugal, francisco fue Sargento mayor de Pontevedra. Catalina Colón y su marido tenían casas y fincas en Pontevedra, tuvieron 6 hijos algunos de los cuales residieron en Pontevedra. Catalina Colón de Portugal cobraba foros de dos casas de las corbaceiras -frente a Porto Santo-. Por otra parte también era la administradora de la capilla de Nuestra Señora del Buen Suceso actualmente Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, en la iglesia de San francisco de Pontevedra. Lo curioso de este matrimonio también es el apellido Enriquez, el mismo que el de la amante de Colón, Beatriz Enriquez de Arana, y que fue la madre de Fernando Colón.

Otro de los Colón que tuvieron relación con Pontevedra fue Mariano Colón de Toledo larreátegui, XIII Duque de Veragua, que vende la finca de la Puntada, situada en la parroquia de San Salvador de Poio, la finca distaba unos 200 metros de la casa natal de Colón. "Año de mil ochocientos siete. En Bandeira, jurisdicción de Trasdeza a cinco días del mes de mayo año de mil setecientos noventa y seis, por ante mi escribano y testigos que a lo último irán señalados personalmente, constituidos de una parte el Sr Duque de Beragua, [..] vende y da en renta real perpetua a D. Francisco Troitiño, [...] también le vende el derecho de percibir renta en dicha casa se cobra y de todo el entrega las escrituras que le constituyen y le pertenecen al mismo. Serñor Duque de Beragua por herencia de sus finados padres todo lo relacionado vende y da en esta dicha venta real y perpetua a D. Francisco Troitiño.."

Hay otros datos que son más especulativos, pero no dejan de ser hechos, que pueden ir en el mismo sentido. Tenemos situado a Bartolomé Colón en Coruña recibiendo a los Reyes Felipe y Juana el 28 de Abril de 1506, según parece, llevaba una carta de su hermano Cristóbal presentando sus proyectos de nuevos viajes y reclamando lo que le pertenecía, según el contrato de las Capitulaciones de Santa Fe. Lo que no se sabe es ni como ni de donde apareció Bartolomé Colón, ya que no iba en saquito de Cristóbal Colón cuando llegó a Valladolid en Abril de 1506.

Cuando murió Cristóbal Colón el 20 de Mayo de 1506, el Prior del Monasterio de las Cuevas, Don Diego Lujan, apunta protocolo 28, 1506 pag 360, lo siguiente: "...año 1506, número segundo. A los veinte de mayo desde año falleció en Valladolid el heroyco y esclarecido don Cristóval de Colón y fueron sus huesos trasladados a este Monasterio..." ¿Cuál es la importancia de este texto? Pues que el nombre aparece como "Cristóval de Colón" escrito del mismo modo, como aparecen en los documentos pontevedreses la familia Colón, con la partícula "de". El Monasterio de las Cuevas fue muy importante para Cristóbal Colón, ya que es ahí donde depositó mucha documentación, relativa a sus títulos y derechos, en dicho Monasterio residáis Gaspar Gorricio, amigo de Colón y con el que mantenía una estrecha relación. No deja de ser curioso que en las Capitulaciones de Santa Fe aparezca como "Cristóbal de Colón" y que en su muerte aparezca reverenciado como "de Colón".

Alessandro Geraldini, religioso humanista del Renacimiento en la Corte de los Reyes Católicos, sirvió en la guerra con Portugal y fue embajador de Fernando el Católico en Francia e Inglaterra, conoció personalmente a Cristóbal Colón, dejó escrito un manuscrito en Latín que entre otras cosas dice: "...estando Colón en la ciudad de Clivio, en Galicia, escuchó como los marineros en ciertas latitudes divisaban tierra, que habían visto arboles desconocidos y que estas tierras estaban habitadas..". Lo importante del documento es que nos dice que Cristóbal Colón estuvo en Galicia.

Estos son los hechos y los datos, lo demás corre por cuenta de ustedes, amables lectores.