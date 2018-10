El parque empresarial de Nantes (Sanxenxo) – 22O

El famoso parque empresarial de Nantes ha estado rondando a Sanxenxo desde el 2003 en que se aprobó el PXOM. Varios alcaldes han pasado por el sillón del concello sanxenxino, varios gobiernos en la Xunta de Galicia y Madrid, muchos concelleiros, conselleiros y diputados… en definitiva, muchas administraciones han tenido que lidiar con dicho parque y sus problemas (acceso a la autovía, avales, robos…). Las Junta de Compensación del parque nunca tiró la toalla y parece ser que esto ha dado fruto al final. Según la asamblea del pasado viernes, y según palabras del alcalde de Sanxenxo y el presidente de la Junta de Compensación, se firmará el acuerdo de recepción del parque por parte del concello de Sanxenxo el día 22 de octubre - 22O.

Hace no mucho tiempo (20 febrero 2017) un informe desautorizaba la conexión de las aguas residuales del parque empresarial de Nantes a la EDAR de Dena. Otro reciente (7 septiembre 2018) da la autorización y dice que "cualquier colector de PVC de diámetro igual o superior a 315 milímetros sería eficiente para evacuar con garantía la totalidad del vertido de aguas residuales del parque empresarial". Vamos que si el parque dependía de dicho informe ahora ya no depende de nada solo de la voluntad política y de la Junta de Compensación que se lleve a cabo. Sin embargo, parece que a Meaño esto no le sienta demasiado bien o no está de acuerdo con dicho acuerdo, informe, etc. Sea lo que sea si no hay sorpresas el 22O se firmará el acuerdo. Según palabras del propio alcalde Telmo Martín a partir del día 23 de octubre el concello ya podría comenzar a dar licencias (construcción, actividad...). Ahora que el parque se abre, o eso esperemos sino hay cambios de última hora, lo importante es que se use para lo que se va a crear: montar empresas, generar trabajo y ejercer como un motor económico en Sanxenxo y resto del Salnés.

El siguiente paso es promocionar el parque y que este atraiga industria, empresas, emprendedores… creo que hay cerca del medio millón de metros cuadrados en parcelas de diferentes tamaños. Llenarlas no será fácil, pero lo primero, es conseguir que empiece a funcionar. Está claro que las parcelas tendrán un precio el cual pondrán los dueños, pero esperemos sean para atraer empresas no para espantarlas. Otra opción el alquiler de parcelas entre ellas alguna que tiene el concello en las cuales se pretende construir una nave para albergar maquinaria de servicios (ahora se paga un alquiler exagerando por unas naves que hacen dicha función), quizás mover allí al servicio de emergencias, etc. Algo que deberían tener en cuenta desde el gobierno sanxenxino es promover viveros de empresas, espacios coworking, potenciar y ayudar a los emprendedores y gente que comienza y no tiene recursos para montar un gran negocio o alquilar un local… El concello aquí sí puede juegar un papel fundamental si eso está dentro de sus líneas de trabajo claro está.

En definitiva, a día de hoy podemos decir que Sanxenxo ya casi tiene un parque empresarial. El día 22O esperemos se haga realidad. Si se consigue y viendo hacia adelante y en positivo, creo que sería un gran triunfo para todo Sanxenxo. Si vienen empresas, se genera empleo, la gente con trabajo y un sueldo puede pagar alquiler o comprar vivienda, mantener familia, tener vida decente (si los salarios son dignos) … Todo esto mueve la economía local y quizás atraiga más gente a vivir en Sanxenxo todo el año y no solo en verano. El turismo de sol y playa es importante, pero no debe ser lo único que mueva la economía sanxenxina y de lo que dependa exclusivamente su futuro. "No pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo" (Albert Einstein). Saludos.