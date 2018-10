Más sobre Cristóbal Colón y su origen

En el tema de Colón y su origen, los historiadores nunca estuvieron muy acertados, creo que desde el inicio se afianzó el origen genovés y los siguientes historiadores lo admitieron, quizás para no contradecir, o por una cuestión de corporativismo hacia sus colegas.

El caso es que ha habido historiadores que han dudado y negado que Colón pudiera ser genovés, ejemplo lo fue Henry Harrise, que negaba el origen genovés posteriormente ha habido otros que también lo han negado como Ricardo Beltrán Rózpide.

También los hay que lo que hacen es no entrar de lleno en el asunto y lo explican diciendo que Colón realizó el descubrimiento bajo el pabellón y la financiación castellana.

Sin embargo, bajo mi punto de vista es un error no tratar de profundizar más en el origen, el origen de los personajes históricos es importante, y si no lo es, por lo menos que no le den un origen que es muy dudoso, genovés, es posible, que los historiadores no se meten en este asunto por ser farragoso y que requiere de una mente abierta, flexible y especialmente mucho trabajo.

Pero, es que hay tantos indicios de que no es genovés que se podrían llenar muchos folios de información al respecto y por el contrario hay tantos indicios de su galleguismo que no entiendo el que no haya un solo historiador que no le dé importancia.

Por ejemplo en el caso de los nombres, los nombres del descubridor y de sus hermanos aparecen escritos como Christóval, Bartolomé y Diego en todos los documentos a ellos referidos, incluidas las cartas privadas de la familia. Dado que los nombres no se traducen, ni tampoco se traducían en el siglo XV, da la impresión que aquellos eran sus nombres en origen. Entre los naturales catalanes, se usaban Cristófol, Bertomeu y Didac; tampoco se hallan en los naturales de Portugal que utilizaban los de Cristovão, Bartholomeo y Diogo; o en la Ciudad de Génova que aplicaba los de Cristófano, Bartholomeo y Didaco. Los únicos lugares del mundo donde los nativos recibían los nombres de Christóval, Bartolomé y Diego eran la Corona de Castilla, el Reino de Aragón y el Reino de Navarra, recordemos que Galicia pertenecía a Castilla y aunque en gallego era Cristovo hay documentación del siglo XV en el que aparece Cristóbal.

No ha habido un solo: florentino, veneciano, genovés, milanés.. residente o naturalizado castellano que se haya traducido su nombre del original al castellano.

Hay seis cédulas de los Reyes Católicos, que conozcamos, dirigidas a Colón, antes de 1492, en las cuales se le paga un dinero para su mantenimiento o se dice que se le aloje. Pues bien, en la primera, Mayo 1487, se dice extranjero sin decir de donde, algo inusual, pero es que además le nombran como extranjero pero el nombre empleado es Cristóbal, no emplean ni Cristofano ni su versión latina, Cristophorus, que era idioma internacional de la época.

No hay ninguna carta de los italianos residentes en Castilla que le haya llamado Cristófano, ni Martir de Angleria, que lo conocía de la corte; ni Marineo Siculo; ni Nicolao Oderigo; amigo personal; ni Janoto Berardi; ni Spinola...

Es curioso que siendo considerado de la zona de Génova nadie lo hubiera llamado por su nombre de origen, Cristófano. Claro uno puede pensar es posible que su hijo tuviera razón y quisiera ocultar su origen y nombre, ¿entonces porque era considerado genovés o extranjero? Una respuesta podría ser, que ese origen formara parte de esa ocultación, es decir, que fuera falso.

En este sentido también podría apuntarse, escrito en otro artículo, el hecho de que un genovés casado con una portuguesa le ponga a su hijo por nombre Diego, le pone nombre castellano y no Diogo, portugués, o Didaco, genovés. ¿Tiene sentido?, si en el caso de que Colón fuera español.

También esta la curiosidad de que Bartolomé cuando fundó Santo Domingo dijo que lo hacía "en honor a nuestro padre", en italiano es Domenico.

Por otra parte si Colón quería ocultar su origen y nombre, ¿por qué no lo cambio en Portugal?, Portugal fue su primera opción para su empresa, y sin embargo, no cambio el nombre ni apellido el Rey de Portugal por carta,1488, lo llama Xpoval Colón, abreviatura de Cristóbal en castellano, con lo cual el Rey de Portugal lo conocía como castellano.

Otro ejemplo sería el nombre de "La Isabela" se bautizó la primera fundación del Nuevo Mundo. No se imponía en Cataluña, donde usaban Sybilla, ni en Castilla, donde empleaban Ysabel, en documentos gallegos aparece reseñado el nombre "Isabela", año 1420, Título: Santa María do Camiño (Pontevedra), Autoría: Afonso Peres notario jurado da villa de Pontevedra por la Iglesia de Santiago.

Otro caso curioso es la relación de Colón con Sta María: Los Colón tenían una finca cerca de Santa María la Mayor y cerca del río Lérez, la Nao de Colón fue rebautiza con el nombre de Santa María y construida en Pontevedra, Colón vivía en Sevilla al lado de la iglesia sevillana de Santa María la Blanca. En Santo Domingo se hizo la casa situada cerca de la Basílica Catedral de Santa María de la Encarnación, cerca del río Ozama en su desembocadura, situación parecida a la finca de Pontevedra. Sus funerales se celebraron en la Iglesia de Santa María de la Antigua, de igual nombre que Santa María la Antigua, en Pontevedra, donde luego se construyó por el gremio de Mareantes la Basílica de Santa María la Mayor.

Otro detalle es constatar que nadie mencionó una procedencia ilegítima del Almirante Cristóbal Colón durante su vida. De haber nacido de una relación ilegitima, o de haber sido legitimado, el hecho hubiese figurado en todos los documentos oficiales debido a las consecuencias legales que conllevaba. Por lo tanto, Cristóbal Colón era fruto de un matrimonio legítimo.

Si a todos estos datos mencionados les añadimos la toponimia, la lengua escrita de Colón y la documentación pontevedresa de la familia Colón, ya me dirán estudies si los historiadores no deberían ser más flexibles y tener la mente abierta para estudiar el origen gallego de Cristóbal Colón, nadie que no hubiera nacido en Poio le hubiera puesto a la primera isla San Salvador, me atrevo a decir que nadie que no hubiera conocido Pontevedra y su Ría se le ocurriría poner el nombre de Punta Lanzada o Punta Galea o río Serpe o Cabo da Vela o punta Moa... y que decir de las palabras gallegas utilizadas por Colón como: Avera, escripto, traxere, ternán, lexos, deprender, congoxa....

Con todos estos indicios no merecería la pena a un historiador, estudiar un posible origen gallego de Cristóbal Colón, a mi desde luego me llamarían la atención, pero como los errores se petrifican, tenemos la losa encima de la falsificación documental de Celso García de la Riega, que a pesar de los informes del IPCE, de paleografía y diplomacia documentales, que contradicen la falsificación, no les atrae lo suficiente, como para contradecir a la Real Academia de la Historia.