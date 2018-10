Más sobre Cristóbal Colón y su origen

Siguiendo el hilo del articulo anterior, vamos a seguir indagando en el origen de Cristóbal Colón, para ello me basaré en documentos que avisan claramente de lo normalmente establecido de un origen: Génova o de Saona o de Nervi o de Cugureo…

Las actas de Génova nos narran que Cristóbal Colón nació en 1451, algo muy complicado, si nos atenemos a los datos aportados por el propio Cristóbal Colón, que nos permiten situar su nacimiento en 1446 o antes, también nos cuentan que Diego Colón era el menor de los tres, nació en 1468, algo dudoso si tenemos en cuenta el estudio antropológico de sus huesos, realizado por Miguel Botella, Catedrático de Antropología Física, Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Dicho estudio sitúa su muerte con 60 años, dado que murió en 1515 si hubiera nacido en 1468 a su muerte tendría 47 años, diferencia nada desdeñable de 13 años.

Comencemos con lo que tantas veces se dijo en los pleitos colombinos, entre los Colón y la Corona, se alude a "por no ser natural ny vezino destos reinos". Ciñamonos a lo que dice estrictamente la frase, sin otras consideraciones, que las hay, por la frase se nos dice que no es natural ni vecino, pero curiosamente no se dice el origen, simplemente, se da por hecho que no es castellano ni otras zonas castellanas.

También tenemos otro de los argumentos utilizados por los historiadores, que no es otro, que el de la carta de naturaleza dada a Diego Colón, hermano de Cristóbal, otorgada por merced real el 8 de febrero de 1504 en Medina del Campo y por la que se le concedía: "de aquí adelante que vos ayan e tengan por natural destos nuestros Reynos así como si fuésedes nacido e criado en ellos".

Ciñamonos también a lo que nos dice, que Diego Colón es tomado como natural como si fuese criado y nacido en ellos, pero curiosamente tampoco nos dice su origen, algo muy insólito en una carta de naturaleza, la formula empleada tampoco es muy usual al decir: "como si fuésedes nacido e criado en

ellos", si se naturaliza que necesidad había de añadir esto, con decir lo anterior ya llegaba que es lo usual en otras cartas de naturalización de la época, pero si lo que se quiere apuntar es que lo naturalizan en todos los reinos para que pueda ejercer en la iglesia católica, en este caso su petición era para Calahorra-Navarra, la cosa cambia, porque para ejercer en la iglesia castellana si habías nacido en Galicia tenías que pedir carta de naturalización, pues aun siendo gallego, catalán, aragonés, valenciano, necesitabas si querías ejercer esta carta de naturalización de reinos.

Otro de los argumentos de su origen genovés lo tenemos en la declaración del fiscal, pleitos colombinos, dijo que Colón "no era vasallo ni natural de los reinos españoles", afirmación firme y definitiva que anula cualquier pretensión de un Cristóbal Colón natural de un reino español, pero si nos atenemos a la definición de vasallo: "persona que se ponía al servicio de un señor feudal, el cual le daba protección a cambio de unos determinados servicios", en este caso era servidor de los Reyes de los cuales obtenía su protección, pero tampoco nos vamos a pelear por esto.

Algo sorprendente del pleito de sucesión del Ducado Veragua, Almirantazgo, Marqués de Jamaica, es que los descendientes que optaban a la herencia afirmaron unánimemente que era de nación genovesa, sin especificar la localidad, aduciendo el testimonio del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, al que todos ellos se remitieron durante el proceso judicial. Es decir, sus descendientes no sabían de dónde era Cristóbal Colón se remitían a lo que decía el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, raro.

Sigamos con el pleito de sucesión, como ya he mencionado en otra ocasión, hubo dos italianos que optaron a la sucesión uno de ellos Baltasar Colombo, su procurador, Gabriel Sandoval presentó en el Consejo de Indias un pliego de alegaciones donde se señalaba que jamás hubo en la ciudad de Génova "naturales que se llamasen Colombo; porque en la ciudad de Génova no a avido ni ay personas naturales della que se ayan llamado ni llamen del apellido Colombo o Colón, ni han sido tenidos por vecinos ni naturales de la dicha ciudad hombres algunos de tal apellido; lo otro, porque en la dicha ciudad de Génova ay annales donde se ponen y asientan los nombres y hechos notables de los naturales de la dicha ciudad, assí nobles como de populares, y a los que los han hecho más señalados les firman y ponen estatuas, por no ser el almirante don Christóval Colon natural de la dicha ciudad ni se asentó ni se hizo memoria dél ni de sus hechos en los dichos annales, ni se le formó ni puso estatua como la han hecho y hazen a otros hombres de menos fama y nombre que él".

Declararon lo mismo once testigos, en su mayoría personas procedentes del Monferrato que vivían en la Corte española, algunos en las casas de los representantes diplomáticos de repúblicas italianas, como el doctor Annibal, en la del embajador de Mantua, o Juan Bela en la del embajador de Saboya, o Bartolomé Peggio en la del embajador de Venecia; y otros que eran naturales y vecinos de la ciudad de Génova, siendo el más destacado de ellos el príncipe de Palermo Nicolao Grimaldi, de 83 años.

Hernando Colón, hijo y biógrafo del Almirante, que debía conocer con exactitud el lugar de nacimiento de su padre, nos cuenta que en sus viajes a Italia intentó, sin éxito, contactar con los parientes de su progenitor. Ese interés de Hernando, quien viajó varias veces a tierras italianas y hablaba correctamente su lengua, le movió a indagar personalmente, y probablemente también mediante sus numerosos contactos de libreros y mercaderes italianos, acerca de los Colombo, buscando aparentemente personas ilustres que se apellidaran Colombo y tuvieran un origen común con la familia de su padre.

Los Reyes Católicos en Abril de 1497, al darle facultad para fundar uno o más mayorazgos, razonaban la merced, entre otros motivos: "en que es, propia cosa de Reyes y Príncipes honrar e sublimar á sus súbditos y naturales, especialmente aquellos que bien e lealmente los sirven". ¿Qué querrían decir con súbditos y naturales? Pues, parece evidente, que natural es que ha nacido en Castilla, Galicia formaba parte de Castilla, y además les servía lealmente.