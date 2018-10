Carta abierta dirigida a los Ilustres Colegios de Arquitectos de Pontevedra y de Galicia

Mi nombre es Sonia Portela Redondo, propietaria de la marca Sonia Portela y de la Peluquería Sonia Portela.

El pasado lunes 22/10/2018 aparece en prensa que unos arquitectos, Dña. Ana Monteagudo García y D. Wenceslao Lopez Velasco son galardonados con los PREMIOS GRAN DE AREA 2018. Premiados por el proyecto de la Peluquería Sonia Portela, situada en Pontevedra. También en su nota de prensa se indica que estos dos ilustres arquitectos impulsaron este proyecto.

Solo me cabe indicarles que dicha información es FALSA, repito FALSA.

Me consta que ambas personas trabajan para una de las empresas que he contratado pero a Dña. Ana Monteagudo García y a D. Wenceslao no tengo el gusto de conocerlos, no los he visto en mi vida, nunca les he encargado trabajo alguno, nunca le he solicitado que visarán ningún proyecto mío y después de este premio que ustedes le han otorgado sigo sin tener el gusto de conocerlos. No se han dignado ni a llamarme. !!Que mínimo !!

En este país, la propiedad intelectual, los derechos de imagen, la protección de datos,... el que más y el que menos se los pasa por el arco del tr........ No estoy dispuesta a consentir esta FALTA DE ÉTICA, repito, FALTA DE ÉTICA de la que ustedes alardean.

"La propiedad de un trabajo es de aquel, el cual, lo realiza y ejecuta. No de aquel que se aprovecha de su titulación o su asociación"

Entiendo que ustedes están para defender los intereses de sus asociados, pero yo estoy aquí defendiendo mi imagen y no consiento que nadie obtenga un beneficio a cuanta de mi marca, mi empresa, de otra persona o mía propia.

Les informo que el proyecto de Sonia Pórtela, fue realizado y ejecutado por tres empresas:

NAN arquitectos: siendo los arquitectos encargados de este proyecto D. Vicente Pillado y D. Alberto Fontaiña Reiriz Paz. Interíus interiorismo, S.L. Ivan Casal Nieto

Ambas empresas han colaborado de una forma brillante, D. Alberto y D. Vicente, encargándose del tema arquitectónico y decoración, Interius encargándose de la construcción, decoración e iluminación e Ivan Casal como fotógrafo. Las tres empresas son más que merecedoras de este galardón puesto que han conseguido realizar este fantástico proyecto del cual estoy muy orgullosa.

Les aconsejo que en futuras ocasiones, añadan a las bases de sus concursos un documento de autenticidad, cesión de derechos de imagen y protección de datos de la parte principal implicada, en este caso mía. Soy la impulsora, promotora y propietaria de todo derecho.

Les reto a que me muestren cualquier documento que indique mi renuncia o cesión de los mismos.

Si ustedes pidieran esta información a los verdaderos propietarios del proyecto no cometerían estas auténticas barbaridades .... pero se me ocurre una pregunta ¿Les interesa ?

Atentamente,

Sonia Portela Redondo

Gerente