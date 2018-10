Pablo Iglesias, en promoción continua

Pablo Iglesias ha venido a la política por interés personal, y cualquier cosa que no pase por tocar el poderno le vale. Su obsesión es disponer de un presupuesto público, los medios para conseguirlosonel populismo y la permanente exhibición en los medios de comunicación que tenga a mano.

En esto, Iglesias no es muy diferente a otros políticos porque cada uno vende su producto de la mejor manera que puede pero indudablemente, el interés personal es lo que mueve a la mayoría. Eso de la vocación, el interés común,la defensa de lo público, etc… son milongas que cuentan para quienes quieran dejarse engañar.

En el caso de Pablo, ya ha dado muestras diversas de ello. La primera, la famosa comparecencia ante los medios tras las elecciones de 2015, repartiendo carteras de ministros antes siquiera, de alcanzar un acuerdo con el PSOE.

Pablo Iglesias vive en constante promoción personal, porque fuera del foco mediático diario, se muere. ¿Qué finalidad tiene sino la visita que ha hecho a Junqueras en la cárcel o el posible viaje a Bruselas para entrevistarse con Puigdemont? Su único interés es publicitario, estar permanentemente en los medios. De nada importa el motivo de las reuniones o que éstas sirvan o no para algo.

Iglesias sabe que solo pude transformar las cosas a través del poder y para alcanzarlo debe mostrarse, cuanto más mejor. Por eso va todo el día exhibiéndose, e incluso ha moderado sus formas y, lo más importante, su mensaje.

Si realmente estuviera interesado en una negociación sobre los presupuestos no haría tales exhibiciones mediáticas. Se limitaría a reuniones discretas con otros líderes o entre los grupos parlamentarios, que es como se hacen estas cosas cuando se busca un fin común. Muy al contrario, lo que hace es propaganda y llenar minutos en medios de comunicación, porque para él la estrategia y la propaganda son lo mismo, y lo importante no es realizar las reuniones, sino que se vean y que se sepa.

Pero debería ir con cuidado en este asunto de los presupuestos, porque para él son mucho más importantes que para el presidente del Gobierno. Después de todo, Sánchez puede seguir gobernando con los de Rajoy, de hecho, mucho mejor le iría con ellos, porque los que ha firmado con Podemos son imposibles de llevar a cabo. Sin embargo, para Iglesias, estos presupuestos son su propuesta estratégica, es decir, de propaganda.

¿Por qué no consultó Iglesias a las bases de Podemos el acuerdo de los presupuestos con el PSOE? Posiblemente porque no tenia seguro que se los fueran a aprobar y no estaba dispuesto a perderse la foto de la firma en la Moncloa con el presidente, y eso, para él, es más importante que el contenido de lo que allí se estaba firmando.