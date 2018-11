Documentación sospecha sobre el origen genovés de la familia Colón

A Hernando Colón, se atribuye la autoría de un famoso libro que ha constituido uno de los puntales de la historiografía de Cristóbal Colón: la "Historia del Almirante", que teóricamente una parte del mismo, corresponde a la biografía de su padre, la otra son los viajes.

Lo mismo podríamos decir de Bartolomé de las Casas, con su "Historia de las Indias". En un principio los historiadores pensaron que Bartolomé copió a Hernando, pero a lo largo del siglo XX empezaron surgir voces autorizadas, que discrepaban, de la autenticidad de la parte biográfica de Cristóbal Colón, dadas la cantidad de errores, contradicciones e incluso mentiras descaradas.

Manuel Serrano y Sanz y Antonio Ballesteros y Beretta, ponen reparos a la veracidad del mismo. A juicio de Serrano y Sanz: « La Historia de D. Fernando, no es más que una relación de los viajes y descubrimientos de su padre, hecha en vista de documentos fidedignos; el resto de la biografía de D. Cristobal es poco, escrito con un desconocimiento inconcebible de los hechos de aquél antes de venir a España; con errores manifiestos y omisiones intencionada.

Por su parte, Antonio Ballesteros y Berretta, no oculta su juicio adverso ante los dislates contenidos en la Historia del Almirante: «No se trata de una fuente cristalina; sus aguas turbias arrastran bastante fango intencional... En algunos dislates no siempre alcanzaremos el porqué de la desviación errónea... Adelantemos que algunas de las incongruencias no deben ser claramente atribuidas a Hernando, sino al interpolador o manipulador del manuscrito».

La crítica de Henry Harrise, implacable y certera, conserva todavía hoy vigencia en buena parte: "El recuento de las supercherías, invenciones, errores y anacronismos que se descubren en la Historia del Almirante resultan de respetable entidad." La conclusión a que llega Henry Harrise es desconcertante. Supone que una copia del texto de Fernán Pérez de Oliva, escribió una biografía de Cristóbal Colón, fue vendida en Génova hacia 1563 a Baliano de Fornari, y sobre ella operó a mansalva el traductor Alfonso de Ulloa, logrando urdir una de las más escandalosas falsificaciones de todos los tiempos. Lo mismo opinaba antes Bartolomé José Gallardo.

Alexandre Cioranescu, en un agudo y documentado estudio que lleva por título "Primera biografía de Cristóbal Colón" apunta su firme convicción de que Bartolomé de las Casas sirvió de involuntario autor para montar un fraude escandaloso. De acuerdo con la tesis del profesor rumano, la Historia del Almirante no sería otra cosa que una versión alterada de la Historia de las Indias de Las Casas, o, en términos más claros, el borrador o redacción primitiva de esta última obra. Dicho manuscrito, una vez en poder del tercer almirante don Luis Colón, fue transportado a Italia, adulterado sin miramientos por el traductor Alfonso de Ulloa e impreso en Venecia.

Pero lo mejor, es aportar algunos ejemplos de los errores: Comenzaremos con el famoso mapa, que Bartolomé Colón hizo, supuestamente, para el Rey de Inglaterra, Enrique VII. El mapa resulta que nadie lo ha visto, con lo cual se ha convenido en que se perdió. Se trata de un mapa de 1488 en el que el autor dibujó las tierras y mares que Cristóbal Colón descubriría a partir de 1492, en el mapa hay escrito unos versos, uno de ellos viene a decir que el autor Bartolomé Columbus es de Génova de la zona de Terrarubra.

Aparte, de lo mencionado hay otros, según Bartolomé de las Casas estaban muy mal redactados, de muy mala y corrupta letra y sin ortografía; con lo cual parece indicarnos que no fueron escritos por Bartolomé Colón, pues, las Casas dice: "Bartolomé Colón era muy buen escribano, mejor que el Almirante porque en mi poder están muchas cosas de ambos", estos versos dicen: "Aquí también se pinta, la zona torcida poco hace surcada por los naves de españoles , zona antes desconocida de las gentes, la cual ahora es conocidísima de muchos." El mapa fue pintado entonces bastante después de 1492, cuando las gentes se habían enterado de los descubrimientos de los españoles, es

decir, se contradicen, conclusión es falso.

Otro error de Hernando fue decir que su padre estudió en la Universidad de Pisa, algo que no es cierto, pues, se tiene los listados de alumnos de aquella época y no consta ningún Cristoforo Colombo ni nada parecido.

Hernando Colón declara, en cuanto al origen de su padre, que el descubridor de América, «quiso que su patria fuese menos cierta y conocida», limitándose a señalar diversos lugares como posible cuna: Nervi, Cugureo, Buyasco. Más adelante acentúa la duda: «Otros que quieren engrandecerle más dicen que era de Savona, y otros que genovés, y aun los que más le suben a la cumbre le hacen de Plasencia». Cugureo no tiene existencia real en el mapa de Italia. Por tal razón, el supuesto viaje de Hernando a este lugar, en indagatoria de sus raíces, hay que calificarlo de invención.

Hernando Colón también nos dice, con respecta al linaje, que la descendencia del Almirante se remonta al procurador romano del Ponto Junius Cilo, otra invención. Igual sorpresa produce el parentesco con Guillaume de Casenove, llamado Coullon (Colombo el viejo) y Jorge Bissipat (Colombo el joven), nacidos en lugares tan dispares como Gascuña y Grecia. Estos dos marinos-piratas estuvieron al servicio del rey de Francia Luis XI.

En cuanto a la llegada a Portugal en la fecha de 1476, víctima de un naufragio. Confunde la batalla de 1476, con la participación de Guillaume de Casenove, con la batalla de 1485 en la que participó Jorge Bissipat, la primera, participó Colón, fue contra naves genovesas y florentinas. La segunda ni fue batalla, pues, las naves venecianas se rindieron.

Llama la atención asimismo ver denominado, como Pedro Muñiz Perestrello al padre de Felipa Muñiz, abuelo de su hermano Diego, cuando la madre de Diego era Felipa Muñiz y el padre se llama Bartolomé Perestrello y no Pedro. Otro error es situar al puerto de Palos en Portugal.

También es harto sospechosa la frase que pone en boca de su padre: "Yo no soy el primer Almirante de mi familia", parece más un titular para otorgar, un origen noble y desmentir un un origen humilde.

A lo dicho anteriormente, podemos añadir dos documentos falsos, supuestamente, escritos por Colón: Carta 2 Abril 1502, a la Banca San Jorge de Génova y el Codicilo Militar del 4 Mayo 1506. En ambos se atribuye su origen genovés. La pregunta que me surge es ¿Por qué tendrían tanto interés en aparentar un origen genovés de Cristóbal Colón, después de su muerte? Porque esta claro, que alguien escribió estas cartas, hay que tener en cuenta que no hay ningún documento en vida de Cristóbal Colón que afirme su origen genovés.