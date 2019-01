¿Quién era Luquitas? ¿Otro Francesillo de Zúñiga? Segunda parte

(Referencia Diario de Pontevedra, de fecha 14 de octubre del 2018).

En el Capítulo 19 de "EL HEBREO QUE DESCUBRIÓ AMÉRICA", encontrarán con más detalle y documentado, lo que exponemos.

Consuelo Valera Bueno y Rodrigo Cota comentan, con ligereza, la carta de Bobadilla, acusando a Cristóbal Colón de tiranía. Se paran en el documento encontrado en la Biblioteca de Simancas.. ¡Costumbre de esta época! Buscan la notoriedad sin analizar los hechos históricos.

¡Ponemos en duda el romance amoroso de Lukitas y de la ramera! ¡Tal vez fuese fruto de una inspiración desacertada!

Estos comentarios nos llevan a recordar a Aristóteles en su teoría Causa-Efecto, que influyen en el pensamiento Kantiano: Todo documento debe ser cribado por los siguientes parámetros: entorno histórico, quiénes lo escribieron, con que fines, y si son objetivos en los mensajes que emanan. Aun teniendo todo analizado, se debe escrutar con la Duda Razonable: tal vez no manifiesten un hecho cierto.

DE HECHOS HISTÓRICOS:

Fernando el Católico firmó las Capitulaciones de Santa Fe, creyendo que era una quimera de Colón y para contentar a su esposa. Se fundamentó en el fracaso de Juan II de Portugal, al enviar una flota para tal hazaña. No le costaba dinero, ya que la expedición era financiada por judíos y hebreos.

Descubierta América, el rey Fernando intentó apartar del mando de la expedición a Colón. Primero con nuevas negociaciones. Luego, como demostraremos, con descalificaciones de sus testaferros. No consiguió doblegar el tesón hebraico.

El Gran nauta era poseedor de la Carta Templaria, que rabí Zacuto le entregó en Salamanca en 1486. Ya órdenes templarias, procedentes de Amalfi, habían viajado a América, trayendo plata, oro y esclavos. (Referencia Antonio Hurtado). El rey claudicó y no lo aparto del mando. Fletaron unas 17 embarcaciones. El Hebreo de la Moreira llevó dos o más naos de la Ría de Pontevedra. En esta expedición viajaron hidalgos, sobre todo de Aragón, en busca de fortuna y gente avariciosa. Entre ellos sus testaferros. Analicemos a Fernando, conocido como Rey Católico, símbolo de orgullo para Aragón y Castilla.

Se casó con su pariente Isabel por razones políticas y de ambición, sin autorización del rey ENRIQUE IV. Sus abuelos eran hermanos. Para el casamiento tenían que tener bula del Papa. La falsificaron. Dirigió la lucha de sucesión entre los partidarios de la Beltraneja y los de su esposa, sabiendo que la última voluntad de Enrique IV fue que su hija fuese la reina de Castilla. Envió mercenarios catalanes para derrotar a Pedro Pardo de Cela, el Conde de Lemos. Fracasó y se valió de su astucia, sobornando a los criados del Conde. Apresaron al Conde y su hijo y fueron condenados a ser decapitados en Mondoñedo. La esposa del Conde ruega el indulto en la corte y Fernando se lo concede. Da órdenes a sus esbirros, éstos no la dejan cruzar el puente hasta que se consumió la ejecución. Año 1483. Se valió de Teresa de Távora, esposa de Madruga, para desposeerle de sus posesiones. Deroga los títulos de Madruga y se los concede a su hijo Alvaro, que siguiendo las indicaciones de su madre, entra en el Castillo de Sotomayor por un pasadizo secreto y convence a los criados. Madruga huye a Portugal. Año 1484-85. Teresa de Távora se entera que Madruga pernocta en el Castillo de Alba de Tormes, se lo comunica al rey y éste manda a sus sicarios para que le den garrote. Año 1486. No cumplió las capitulaciones con el Rey Boadil, en la redición de Granada; pues pocos años de la rendición, decretó la expulsión de los moriscos. Firmó las Capitulaciones de Santa Fe para complacer a su esposa, pues creía que la empresa a las Indias sería un fracaso. Aceptó dinero de los sefardíes y luego decretó su expulsión. Los que se amotinaron contra Colón, siendo juzgados culpables por la Reina, les concedía indulto. (En el capítulo del epígrafe se detalla). La llegada de Colón con la buena nueva, lo dejó pensativo. Tramó la estrategia para deshonrar a Colón. Nombró a Juan Rodríguez de Fonseca organizador del segundo viaje. Menudo elemento; en los tiempos actuales le imputaría todos los delitos de corrupción y abuso de cargo. Lean al historiador Oscar Perea Rodríguez sobre sus andanzas. Envío esbirros en el segundo viaje, los cuales proporcionaron varias revueltas, que reprimidas por los Hermanos de Colón y apresados los culpables, envía instrucciones a la Corte; son condenados por la Reina y absueltos por Fernando. Este comportamiento fomentó que todo el que se levantase contra Colón tendría el beneplácito del rey Fernando. Colón, viendo nuevas rebeliones, solicita a la Corona ayuda para poder poner orden en las Indias. Envían a Bobadilla como investigador. Éste toma el mando de la Española y envía presos a los hermanos Colón, acompañado de este manuscrito. La Reina cree al Gran Nauta y lo restituye en sus cargos, excepto en el Gobierno de La Española, que pasa a regentarla Ovando. Ovando, siguiendo las directrices del rey, abandona a Colón a su suerte; recibe una carta de la Reina, con su sola firma, y acude a su auxilio. Al regreso del Gran Nauta del último viaje, se negó a cumplir lo pactado en las Capitulaciones, dando lugar a pleitos entre Colón y el Rey Fernando; ya había fallecido la Reina Isabel. Se negó a pagarle sus honorarios, muriendo en la pobreza, siendo enterrado en Valladolid, junto a Fernand Yánez de Sotomaior, padre de Madruga. Su hijo Diego, gracias a la intervención del Padre Deza, recibe los denarios. Lleva su cuerpo a la Cartuja, deseo de su padre. (En este hecho casual, se basan para la defensa Madruga – Colón).

Ante este personaje, manipulador, ambicioso, incumplidor de sus tratados, falsificador, intrigante, corrupto, puede alguien que tenga la mente libre, sin perjuicios, sin sectarismo, afirmar que es verídico el documento en cuestión. Opinamos que está lleno de falsedad y calumnias para el desprestigio del Gran Nauta. Él planificó, mediante testaferros, la acusación de Bobadilla.

HECHOS A ANALIZAR. LA REFLEXIÓN ES BUEN CAMINO.

Trasladen este panorama al siglo XV y XVI. Observarán que el caos social era más turbulento; hidalgos en busca de fortuna, los cargos de la Iglesias estaban en manos de personajes sin escrúpulos, personas de baja calaña. Juan Rodríguez de Fonseca organizó el segundo viaje, dejando que navegasen gente de esta condición. Pero nosotros tratamos de esclarecer que Colón no era un hombre despiadado, ni cruel, ni desobediente a su Reina. Era una persona reflexiva, prudente y muy perspicaz. Todo el montaje para descalificar al Gran Nauta nace de la envidia, codicia del rey Fernando y de los trepas que le rodeaban. Analicemos la actitud y comportamiento del Almirante, y de ello podríamos opinar si fue una persona cruel y sin piedad.

PRIMERO: Colón aparenta ser una persona reflexiva y responsable. Lo muestra cuando captura a Caonobó, el príncipe indígena que destruyó el Fuerte Navidad. En él murieron amigos, allegados y familiares, por parte de Beatriz de Arana, madre de su hijo Hernando. No tuvo arrebatos de ira; instruye la causa y envía a Caonobó a España para que lo juzguen: autor natural de la muerte de los cristianos y arrasamiento del Fuerte de Navidad. Se limita a prenderlo y enviarlo a España, con el proceso instruido, a fin de que le juzgue la Audiencia Real. No murieron todos, Luis de Torres, judío, se salvó de la matanza. (Hay varios estudios sobre su influencia en las Islas. Alguno lo pone como precursor del judaísmo en América).

SEGUNDO: El motivo de que no se casara con Beatriz Enriquez de Arana, es muy discutido. Pero él siempre asumió la responsabilidad paterna, y hubo ayuda mutua entre la familia de Beatriz y la suya. En su testamento le deja un legado que ella no acepta y recomienda a su Hijo Diego que procure que no le falte nada a Beatriz. Está demostrado que familiares de Beatriz viajaron en el primer viaje, siendo esta familia noble y acomodada. Existe la duda razonable que contrajese matrimonio con ella en el rito hebraico. Esto explicaría que los Arana se volcasen en tal empresa, ya por vínculos familiares, ya por etnia; eran de origen hebreo.

TERCERO: Sofocadas las distintas revueltas, perdona a los arrepentidos e instruye causa contra los provocadores, notificando de ello a la Corona. Nunca usó la tortura, ni violencia. Cuando zozobra la flotilla que traía a España a Bobadilla, Roldán y otros, hay pesar según su comentario: Yo tengo por cierto que esto fue providencia divina; porque si estos arribana Castilla, jamás habrían sido castigados según merecían sus delitos; antes bien, como eran protegidos del Obispo Fonseca, habrían recibido muchos favores y gracias…"

Colón había notificado a Ovando, gobernador de La Española, que no saliesen ninguna nave, ya que se avecinaba un gran temporal; omitieron su comentario y se produjo la catástrofe.

DIVERSOS COMENTARIOS SOBRE COLÓN:

Según Enseñat de Villalonga, el carácter de Colón era afable, reflexivo, sagaz, despierto, y con ansias de adquirir conocimientos.



El Padre Bartolomé de Las Casas:: "Colón era de cara larga, no llena ni enjuta, la nariz aguileña, los ojos grises y vivos, pecoso, de venerable aspecto, sobrio y moderado en comer, beber, vestir y calzar".

El historiador López Gomara, en su Historia de las Indias: "Colón era de buena estatura y membrudo, cariluengo, bermejo, pecoso, enojadizo, crudo, disimulado y sufrido en los trabajos".

El cronista Herrera: "Era de franca y varonil fisonomía, alto de cuerpo, de rostro luengo y autorizado, la nariz aguileña, los ojos garzos, la color blanca que tiraba a rojo encendido, la barba y el cabello cano".



Humboldt: "Estaba caracterizado por una gran penetración y sagacidad extraordinaria, haciéndose cargo de los fenómenos del mundo exterior con una rapidez extraordinaria, combinando los hechos y generalizándolos, penetrando a veces en los secretos físicos".

Sales y Ferré: "Era de pronta y fina facultad de percibir, su facilidad de comprender y sintetizar, el vigor y la frescura de su fantasía, la fecundidad y alto vuelo de su intuición, la elocuencia de su palabra, la energía y firmeza de su voluntad, su piedad misma que con frecuencia lo elevaba a las cumbres de la iluminación".

Expuestas algunas manifestaciones de otros Historiadores, investigadores, ninguna se refiere a la personalidad de Colón como poseso de tiranía, de desobediencia a su Reina Isabel. Ya que le hemos reflejado sus inclinaciones psicológicas. Nos comenta De la Horta y Pardo: "Vistos algunos retratos en bibliotecas de naciones hispanoamericanas, convienen con la descripción o pinturas que se hacen de su físico; acusan claramente su tipo semítico, y lo mismo los de sus descendientes". (Un comentario a tener en cuenta que Colón fue de etnia hebrea, que pronto comentaremos).

Finalizamos que Consuelo Varela Bueno y Rodrigo Cota, no dedicaron tiempo suficiente para comprobar sí el escrito de Bobadilla era una trama contra los "de Colón", maquinada por el rey Fernando y su testaferro Juan Rodríguez de Fonseca.

Pedro de Lorenzo y Macías.