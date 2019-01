Se abre un año en el que las causas judiciales abiertas a políticos van a adquirir un gran protagonismo nuevamente. Los casos de corrupción del PP pendientes de resolver y, sobre todo, el juicio a los políticos catalanes procesados por el process, llenarán páginas de periódicos y horas de televisión y radio. Inmersos en la maraña judicial, volveremos a escuchar uno se los mantras que los políticos han puesto de moda en los últimos tiempos: la judicialización de la política.

Es uno de los típicos regates de los profesionales de la política, sobre todo cuando se ven envueltos en algún embrollo que los lleva ante un juez. En realidad, solo tratan de confundirnos con su lenguaje enrevesado, poco claro y que tiene como principal objetivo decir lo que les da la gana de forma poco clara, oscura, tratando de embarrar en campo de juego para que no se hable de los verdaderos motivos por los que se ven ante tal situación.

Los que trabajamos en empresas serias, donde se analizan las causas de las cosas y se exigen responsabilidades y medidas para lograr objetivos, sabemos que eso de tratar de engañar con el lenguaje no lleva a ningún lado. Hay que ser claro, conciso y, sobre todo, contar cosas realistas y realizables. Todo lo contrario de la política, donde la mentira, la confusión y el lenguaje enrevesado se utilizan como principal motivo de comunicación sin que ello tenga consecuencia alguna.

El caso es que a los políticos ya les va bien con la presunta judicialización de la política porque les sirve para ocultar errores. Gracias a los tecnicismos jurídicos, logran tapar la ausencia de decisiones o incluso aquellas mal elegidas y que van en detrimento de la ciudadanía. El ejemplo más claro lo tenemos en Cataluña, donde todos se quejan de que la política haya caído en manos de la justicia, aunque la realidad es que la justicia se ha convertido en la tinta de calamar que tapa la falta de propuestas y decisiones de los políticos. Aquí la justicia está haciendo su trabajo, que es perseguir presuntos delitos, pero eso no quita una dejadez y una inacción terrible por parte de los actores políticos.

¿Qué quieren decir exactamente cuando hablan de judicializar la política? ¿Se refieren a cuando un juez entra en un tema porque atisba posibles comisiones de delitos cometidos por políticos? ¿Es eso la judicialización de la política? ¿Entonces también hay judicialización de la medicina, o de la enseñanza? Si no se puede judicializar la política, ¿significa eso que no se puede investigar, denunciar, juzgar y condenar a los políticos que cometan delitos? ¿Es eso lo que quieren los políticos? ¿Que los jueces no actúen cuando los delitos sean cometidos por políticos?

Seguramente eso es lo que querrían hacer, lo que pasa que aún no se han atrevido a tanto, promulgando las leyes necesarias para que así sea. Del aforamiento a la inviolabilidad hay sólo un paso y posiblemente no tardarán mucho en darlo, posiblemente poniendo como excusa que están muy expuestos a cualquier denuncia falsa. Al tiempo.