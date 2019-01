Las pandas del 50: ¿Quién es el Gran Jefe?

Ya pacificadas las pandas de diversos lugares, surgió una tremenda problemática, ¡elegir un gran jefe! Los domingos éramos adictos a cine Principal, situado dónde está el Teatro, pegado al Liceo Casino. La taquilla estaba enfrente del Bar Pitillo. ¡Éramos amiguetes! ¡Bonitos recuerdos!

Nuestras películas se iniciaban a las 15,00 horas. Ascendíamos al Gallinero por la calle Tetuán, frente a la capilla de las Emparedadas. Todo invierno, primavera proyectaban "Indios y Vaqueros". ¡Eran famosos, Aguila Blanca, Caballo Loco, Cochise y otros! El pequeño Gran Jefe tuvo que escalar una rocosa montaña y conseguir una pluma de águila. Llegó a ser Gran Jefe de varias tribus.

Decidimos nombrar nuestro Gran Jefe de las pandas. ¡Todos queríamos ser El Jefazo! Muchos barullos, riñas.., se decretó: "El que atrape una pluma del Pavo Real, será el Jefe". No era como la película. Aquí no había águilas; le toco la molienda al chulito Pavo, presumiendo de realeza.

Fotografía: © Amigos de Campolongo.

Fuimos desbocados. Al lado de los patos, de la chita, lucía su plumaje. ¡A por él! ¡Menuda derrota! Los picotazos de la fiera ave y los gritos de Matagusanos. ¡Nunca entendí por qué le llamaban así al guardián del parque! Huimos, nos evaporamos del peligro en las Palmeras.

Al atardecer todas las tribus celebraron "Gran Consejo". Éramos cuatro tribus…, ¡menuda discusión y otras virtudes…! Encendida la hoguera, (carecíamos de la pipa de la paz!, llegamos a las decisiones: Cada tribu elige su jefe; entre todos atrapamos la pluma; se sortea entre los cuatro y.. ¡Ya tenemos Gran Jefe!

El hechicero "Cuatro Ojos" expuso la situación: Mezclarnos las tribus en varios grupos, engañar a Matagusanos y planificar la huida. ¡Otro inconveniente, EL TREN! La estrategia era sencilla, unos grupos distraerían al guardia, otros averiguar cuando pasaba el tren. Fue lo más latoso. ¡Era caprichoso y llegaba cuando quería! La mejor hora las cinco de la tarde.

Fotografía: © Amigos de Campolongo.

Solo había dos pasaniveles: uno en la glorieta de la alameda, otra enfrente del Palacio de Justicia (hoy Audiencia). Ya los magnolios desechaban sus hojas. Con ellas hacíamos bandoleras indias con su pluma; otros adornaban su cinto con papel plata y se encarnaban en Bufalo Bill. Con nuestros arcos, un palo con un cordel, iniciamos nuestros juegos alrededor de Colón con su huevo, jardines y alameda. La mirada de azor de Matagusanos controlaba nuestros movimientos. ¡Qué poca confianza tenía en las tribus apaches!

¡Llegó el día del combate! Unas tribus llevaron la pelota hacia la Alameda e iniciaron el juego, con gritos y furones. Matagusanos estaba atento a los movimientos; puso sus reglas, para proteger aquellas farolas que terminaban en una bola redonda blanca y sucia.

Los pies ligeros estaban escondidos en la acera, debajo de la mona Chita, al lado de la vía del tren. Subimos agazapados, llevamos unos trocitos de pan, bien remojados de aguardiente; era para adormilar al fiero pavo. ¡Un fracaso! Pasó de nosotros, ni abrió su plumaje.., ¡el muy cobarde!

¡Castañas! Se acerca Mascarroñas. Le dice unas palabrotas al bicho y reluce su plumaje, amaga atacarlo. Se fuga. ¡Nuestra ocasión! Unos iba arrojando migas emborrachadas; ya el chulito las iba saboreando y…..

¡PII, PUF! Llegaba el tren; ha madrugado, nos cortaba la retirada. Su ruido y vapor espabiló al pavo; abrió más su abanico de plumas de bello colorido. Tapicero y yo atacamos por retaguardia; ya teníamos al alcance la pluma; el maldito pájaro se revolvió y lanzó picotazos. Huimos hacia el Blanco y Negro. El tren nos cortaba la retirada.

Me agarran por una oreja.. ¡La cagué! El Matagusanos. ¡Menuda bronca y avisos de enviarme a la reserva de menores! No sé por qué me dejo libre. Todos reunidos asumimos que no estábamos preparados para ser indios y decidimos dedicarnos a la piratería.

Llega silbando, con un pañuelo enroscado a la cabeza, luciendo una pluma de asqueroso pavo, ¡Mascarroñas! Pasa de lado, murmura.., ¡qué mierda de indios!

Pedro de Lorenzo y Macías.