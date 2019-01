ODA AL SALUDO

Para Niña Burbuja

Al saludo quiero hacer

Una oda particular

Pues parece estarse perdiendo

El arte de saludar.

Pruebe a dar los buenos días, tardes, noches

Según hora,

Se le quedarán mirando

Como a una especie invasora

¿A quién puede no gustar

Tal señal de cortesía

Cuando un saludo bien dado

a todos alegra

el día?

Un Hola, Adiós, un Hasta Luego

O el, ya más reciente, chao

Todo vale

Con tal

De ser un poco salao.



Hasta al vecino ruidoso

Lo miras de otra manera

si sonríe y te saluda

al cruzarlo en la escalera

Entre el móvil y los cascos,

Las prisas, los atascos,

Los madrugones, las siestas,

La cuesta de Enero

después de las Fiestas,

ninguna excusa nos falta

con tal de no ejercer

el noble arte del saludo y

dejarlo fenecer.

Es costumbre tan bonita

Y merece tal derroche

Que queremos al que pita

Y nos saluda desde el coche

Nos hace tanta ilusión

-No me digan que no es cierto-

Que devolvemos el saludo

Sin saber quién está dentro.

Hay que hacérselo saber

Al niño, al adolescente

Al transeúnte, al abuelo

Al quiosquero, a tu mascota

Que el saludo es importante

Que se tome buena nota.

A este gesto, como poco,

Hay que hacerle

un homenaje

pues honra del mismo modo

tanto al rey como a su paje.



Tiene el arte del saludo

toda una historia propia

Y a esa historia añadiría

Un poco de Geografía:

desde el Ave César Romano

a la nariz esquimal

puede ser campechano

O de tipo más formal

El inglés o el canadiense

No es amigo de besar

Con ellos, mejor la mano

a la hora de saludar.

Lo más correcto sería

si visitamos Japón

doblar la espalda un poco

Y hacer una inclinación.

España, Holanda y Francia

son países besucones

Y, según en donde estés,

te puede caer un beso, dos

e incluso tres.

Sin embargo es en Rusia

Donde más besos se sueltan

Hasta seis en un saludo,

No esperes llevar la cuenta.



Además del país, importa

El oficio al que te dediques:

Agita, surfero, dos dedos

Aunque un poco te salpiques

Tres, enseñan los roqueros

Y la lengua si es rock duro

La mano a la frente el soldado

para no verse en apuro.

El saludo está presente

también en decoración

del vistoso gato chino

al perrito procurador

aunque en mi casa

no pondría

a ninguno de los dos.

Con toda esta influencia

En la vida cotidiana

¿Permitiremos

Se pierda

Una costumbre tan sana?

Revivamos el saludo

Y hagámoslo con premura

Que en este mundo de locos

Saludar, nos da cordura.