Gente tóxica

El asunto está tan en boga que el otro día, en una consulta, no de un psicólogo, sino de una dermatóloga, me topé precisamente, entre una nutrida oferta de revistas de prensa fucsia, con un artículo que desgranaba las conductas definitorias de una persona tóxica. El riguroso tratado, escrito por supuesto con la pretensión de ayudarnos a evitar este tipo de relaciones durante 2019, comenzaba con la clarividente aportación de una psicóloga: "Se distinguen prestando atención a cómo nos sentimos cuando estamos con las personas. Si nos provocan emociones negativas, perdemos nuestra identidad o forma de ser con ellas, nos alteran de manera que nos es complicado mantener el control y tienen efectos negativos en nuestra vida, lo más probable es que estemos inmersos en una de esas relaciones". Sin entrar a analizar su carácter casi tautológico, a mi modo de entender, el enunciado coincide con una muy acertada descripción de nuestra sociedad, así como de la mayor parte de los vínculos de pareja, atmósferas laborales y entornos familiares que conozco. En un mundo plagado de egoísmo, banalidad, indiferencia, soberbia e incultura, lo que realmente me haría preocuparme sobre mi salud mental sería encajar, sentirme yo mismo y a gusto con otros que no fuesen mi compañera y mis perros. Ante una realidad tan retrógrada e irrespetuosa con el prójimo y con sus libertades, no me concibo de otro modo que inconformista y, al menos eso espero, tóxico para la mayoría.

Según el empírico artículo que cayó en mis manos, las personas tóxicas se quejan todo el rato, no se alegran por los logros de los demás, ponen trabas a la hora de trabajar en equipo, solo se fijan en los errores y no en las capacidades de los otros y hablan empleando indirectas o palabras hostiles. Es decir, el comportamiento que llevamos padeciendo de una otra u otra forma desde que tenemos uso de razón y con el que, por otra parte, muchas personas se sienten conformes y satisfechas. No obstante, antes de pisar la consulta de un psicólogo y de que nos diagnostiquen depresión y falta de autoestima, quizás debamos aplicarnos esa máxima que afirma: "Asegúrese de no estar rodeado siempre de gilipollas". Y si finalmente decidimos optar por ir a terapia, esperemos al menos que el especialista adopte para nuestra sanación la vía de ese intrincado camino del conocimiento personal (si es que realmente existe eso de ser uno mismo). Cortar por lo sano con ese novio con el que tenemos una turbia pasión o echar la culpa de todas nuestras desdichas a los otros es, sin duda, un atajo mucho más directo… Que nos llevará de nuevo a ninguna parte. Los insoportables defectos que teníamos permanecerán en el mismo lugar e incluso se harán más fuertes gracias a un especialista que nos ha confirmado que "no somos nosotros, sino los demás". Estaremos preparados para sacar de quicio y hacer la vida imposible a un nuevo amante. Si yo fuese psicólogo (tarea que me abstengo mucho de realizar a pesar de que alguno se empeñe), le diría que lo realmente tóxico es la sociedad en la que vivimos, y por ende, una abrumadora masa de seres humanos. Que lo impúdico sería identificarse con las groseras corrientes de pensamiento del 'status quo', en lugar de hacerlo con una minoría de personas. Que la gente confunde a menudo la autoestima con la prepotencia y la sinceridad con la ausencia de empatía y diplomacia. Que ser libre implica enfrentarse a una mayoría conformista y reaccionaria, apartarse de ella y estar preparado para que nos odie. Que para poder denominar tóxicos a los demás debe empezar por saludar y sonreír en el pasillo y extender a sus prójimos la cortesía del respeto. Que vive en un Estado tóxico, rodeado de individuos tóxicos, con tóxicas ideologías machistas de ultraderecha, donde se venera el tóxico legado de un dictador, se aplauden las tóxicas tradiciones de los más paletos y se perpetran tóxicos desahucios mientras se permite a un monarca tóxico y a su familia vivir a cuerpo de rey. Que rodearnos de gente íntegra, honesta y amable sería mucho más sencillo en una sociedad que lo fuese.