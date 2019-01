Escritos de Cristóbal Colón admiten su naturaleza española

Volviendo a releer libros y escritos sobre la cuestión de Colón, te das cuenta de datos que te has pasado por alto anteriormente, como así sucede en este caso, en el que he vuelto a leer algunos capítulos del libro "España Patria Infalible de Cristóbal Colón", este libro lo escribió Luciano Rey Sánchez, aporta muchos datos, especialmente documentales, dada su condición de Notario.

En concreto la parte en la que se refiere a la naturaleza española de Cristóbal Colón, a partir de sus escritos y de algunos otros que aporto yo. Lo que pretende el autor, es que a partir de frases autógrafas de Colón nos da su significado, que no es otro que su naturaleza española, aplica razonamientos muy interesantes y dada su profesión de Notario creo que han de ser tenidas en cuenta.

En la Real Cédula concediendo a Colón facultad para fundar uno o más mayorazgos, 23 Abril 1497, donde se le dice: "que a los reyes e príncipes conviene faser gracias e mercedes a sus súbditos e naturales, especialmente aquellos que bien e lealmente le han servido e desean seruir…" . Con estas frases recogidas en documento solemne y público, Colón es considerado como súbdito y natural de sus reinos, lo que sería inexplicable e imposible si públicamente se le tuviera por genovés y él así lo hubiera manifestado. Pero además, si recuerdan Colón en ese Mayorazgo reconoce su naturaleza genovesa. Con esto sólo esta contradicción bastaría para tachar de falso ese mayorazgo, si no fuera también por otros motivos que ya hemos mencionado en otro artículo.

Cuando Vicente Yánez Pinzón pide a los Reyes Católicos: "suplicaua e suplicó a su alteza le pluguiese armarle cauallero para que fuese más honrrado él, e sus fijos e descendientes más obligados a seruir a su alteza e a los rreyes que después del fuesen." Queda claro que el reconocimiento como caballero parte de una petición previa del interesado, a la que el rey accedió́, aplicando la misma formula protocolaria que con Colón, es decir, "que a los reyes e príncipes conviene faser gracias e mercedes a sus súbditos e naturales, especialmente aquellos que bien e lealmente le han servido e desean seruir…" lo cual plantea una pregunta interesante, si a Vicente Yañez Pinzón le nombran con la misma formula que emplean con Colón, quiere decir, que si Vicente era español Colón, por lógica también, en caso contrario a Colón tendrían que aplicarle la formula que aplicaron a otros, algo así: "que a los reyes e príncipes conviene faser gracias e mercedes a sus súbditos, especialmente aquellos que bien e lealmente le han servido e dese, Cristóbal Colón, de genova,.." es decir, eliminando naturales y

diciendo que era de Génova.

Cuando los Reyes Católicos conceden, en 1497, a Bartolomé Colón, la merced de Adelantado, lo hacen con la misma formula de antes: Súbdito y natural. Otra prueba nos la da el testamente de la Reina: "Las islas e tierra del mar Océano e islas Canarias fueron descubiertas a costa de los Reinos de Castilla y de León y con los naturales dellas". Esta frase es muy interesante, por añadir las Islas Canarias y darle el mismo rango que islas del mar océano, por otra parte, si supiera que Colón era genovés no es posible que la Reina consignase la clausula.

Cristóbal Colón a lo largo de sus escritos, de modo espontaneo e inequívoco su naturaleza española, ejemplos:

" Porque esta gente es muy simplice en armas, como verán vuestras altezas, de siete que hice tomar para les llevar a deprender, palabra gallega aprender, nuestra fabla"

"Que en la India había un gran príncipe llamado Gran Kan, que en nuestro romance quiere decir Rey de Reyes"

"Y digo que vuestras Altezas no deben consenrtir que aquí trate ni faga pie ningún extranjero, salvo católicos cristianos"

"..Me encomendareis a sus Altezas como Rey y Reina mis Señores naturales, en cuyo servicio deseo fenecer mis días"

"…había gran cantidad de palmas de otra manera que las de Guinea y de las nuestras".

Todas las anteriores citas y otras muchas que se podrían extraer de otros escritos y autógrafos del almirante, confirma y evidencian que Colón, en todos sus actos y manifestaciones, directa o indirectamente, revela siempre su naturaleza española, lo cual es muy lógico y natural; pero no lo seria si fuese genovés.

"genoveses y venecianos y toda gente que tenga perlas, piedras preciosas y otras cosas…", en esta cita, y otras, se aprecia que Colón podría hablar cualquier otro español, sin que al nombrarlos aproveche la oportunidad para recordar y aludir a su patria.

Otro elemento llamativo, se da en la carta que Colón escribió al Comendador Nicolás Ovando, le dice así: "También os pido por merced que hayáis a Diego Méndez, encomendado, y a Flisco, que sabed que es de los principales de su tierra, y por tener tanto deudo conmigo". En esta carta alude al genovés Bartolomé Fiesco, lo llamativo es que al mencionar de los principales de su tierra, expresa, sin la menor duda, que Génova, la tierra de Fiesco, no es su tierra, porque si lo fuera diría "que es de los principales de mi tierra".

De todas las frases expuestas, la que más me llama la atención, es en la que dice: Rey y Reina mis Señores naturales. El admitir a los Reyes Católicos como sus naturales no puede significar otra cosa que eran, son y serán su Reyes desde su nacimiento, en caso contrario hubiera podido emplear otra formula diferente, podría haber expresado por ejemplo: siendo súbdito de mis señores Reyes, u otra formula diferente, ya que la súbdito no implica que seas natural del reino, súbdito es que te debes a sus señores, por ejemplo súbditos eran los habitantes de las islas descubiertas y conquistadas. Una de las acepciones de la palabra súbdito es: Que está sujeto a la autoridad de otro al que tiene la obligación de obedecer.