FITUR 2019, Fútbol y Taxis-VTCs

España, aquel imperio de antaño, mantiene su historia, cultura, su excelente gastronomía, su clima cálido, etc. Somos un compendio del pasado de nuestra tierra. Esa riqueza hizo que en 2018 solo nos superaron Francia y EEUU a nivel turístico, más de 80 millones de turistas e in crescendo… ¿cuál será el límite? ¿si se acabase el turismo en España, de que viviríamos?... La feria de turismo (FITUR 2019) comienza hoy, un escaparate de nuestro país al extranjero. Allí estarán los políticos de medio país, entusiasmados, emocionados, hablando de sus ciudades, ayuntamientos, defendiendo lo suyo, poniéndolos en valor. Se les agradecería también un poquito de ese entusiasmo defendiendo lo de todos (y hablar menos y hacer más).

En España, aparte del turismo, hay algo que lo supera todo: el fútbol. Se gastan millonadas en fichajes, se pagan sueldos millonarios, y algunos se forran a cuenta de todos. Y al mortal, no le parece mal, es más, muchos dicen, se lo merecen, merecen más… ¿fanatismo o ignorancia? Que le paguen a un jugador 30, 40, 50 millones de euros al año (libres de impuestos) por darle patadas a un balón no es problema, que paguen por un fichaje 250 millones de euros tampoco,…normal ¿verdad? Y tú feliz, con un suelo de 800 euros, una carrera, un master,…tan contento y pagando el cable por verlos jugar para darles de comer. Pensarás, si hubiese pasado más tiempo en la calle jugando a la pelota… El deporte llamado fútbol, ahora es simplemente una empresa, un negocio millonario. Muchos deciden a donde ir, que liga jugar, que equipo…por su calidad, porque están de moda, sea lo que sea piden lo que quieran y el deseo se lo conceden, y no se despegan de su lámpara. Sueldos libres de impuestos, ingresos por publicidad,..y aún así, lo más preocupante es que quieren más, se permiten el lujo de defraudar o buscar como hacerlo. Los pillan, y simplemente con pagar (Messi 12 millones de multa, Ronaldo 19), y con condenas inferiores a 2 años (no cárcel), pues nada, a seguir la vida sin problema y a lo loco ¡Que maravilla de país!. No me extraña que algunos que se van quieran volver, este país es un mana, nos consideran y tratan como los dioses del Olimpo - intocables (…de Eliot Ness). Hazlo tú, pobre diablo, defrauda como ellos, unos durillos, y verás donde acabas y como te ponen…Y los seguidores dicen "Ya pagó y eso lo libera" "Lo hizo sin saber" "Lo engañaron boludo" "Es Dios, y Dios no peca"…vamos, que ¡Esto es España!.

Cambiando de tercio, algo preocupante que está produciendo un caos a los que no tienen limusinas, ni chóferes, pues es el conflicto entre Taxis y Vehículos de Turismo con Conductor (VTCs). He usado taxis toda mi vida pero este último año en algún viaje nacional y extranjero usé Cabify y Uber. El sector taxi lo conocía, pero no las VTCs. La verdad, y no miento al decir, que quedé encantado tanto por su rapidez como por el servicio de las VTCs. El tiempo, ese preciado tesoro! Que avises con un móvil, te recojan en 2, 3, 4 minutos, sepas de antemano lo que vas a pagar, y el servicio sea agradable ¿qué tiene de malo? Lo malo es que en su día los que gobiernan dieron licencias VTC a tutiplén y sin ningún control ni previsión (en política suele pasar, luego la culpa fue del chachacha). El anterior gobierno dijo 1 VTC cada 30 taxis, y el nuevo gobierno dice que lo arreglen los ayuntamientos. En España, parece que si hay problemas, la culpa es del otro, y si hay que solucionarlos, que lo resuelva el otro también. Tirar la pelota al tejado del rival político y mientras tanto el país paralizado o con todos los problemas sin resolver. ¿Qué más esperáis? siendo el país de la picaresca del Lazarillo (año 1554), la España de charanga y pandereta (A. Machado en 1913) y de la corrupción política (aquí sobran ejemplos recientes). Tiempo al tiempo.