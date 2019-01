Como fuxe... a metade de min!

"SUICIDEMOS O CAPITALISMO..."!

- ANTE TODO MOITA CALMA...!

- OS CAPITALISTAS QUE NON SE ME ALBOROTEN..., QUE ACABO DE MEDICARME...,

Deberiades comezar por abri-la foto, cóma corre o fillo da puta, vai máis dopado que Ben Johnson nos séus mellores tempos, así estou eu..., cheo pola metade.

Espero que o pasedes tan Ben Johnson cóma min..., unha aperta do que fuxe de min...

Gracias a Begoña, unha perspicaz seguidora dos méus desvarios; foi ela a que me puxo na pista do meu outro eu, a metade de min, (ela pensou que erá Superman, cicais Spiderman...), eu non caía, que caraio fumará ésta...? preguntábame...?.

Ata que movido pola curiosidade, decidín abri-la foto..., foi inmediato..., recoñecino ipsofacto..., de súpeto o vin todo claro..., era él..., o que me abandoa as oito e media da tarde, en puntiño (revisei a fotografía), non demora nen un minuto, faltalle tempo pra deixarme só..., podía agardar ata as dez..., que é cando tomo a segunda dose, mais cómo sabe que vou tirando coa reserva..., hai que ser filho da puta, coarenta e sete anos longos levandó as costas e págame así.

Entre cinco e cinco trinta da tarde está de volta, (ven valdadiño, por iso as cinco e carto dúrmome no Master), recarga as baterías e as oito e meia..., si te vin non me lembro.

Onde irá, que fará...?, vos preguntaredes..., eu sospeito e desconfío, que coñecendó e "coñecéndome"..., seguriño, seguriño..., vai a poñerme os cornos con algunha mulata..., incluso con várias..., qué lle costará levarme..?