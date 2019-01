Dos asociaciones y Celso García de la Riega

El Viernes 18 de Enero, tuvo lugar la presentación de la novela "Historia de una Infamia", en la sala Nemonon de Villa Pilar. Se llenó el aforo, pero se notó la ausencia de representantes de las dos asociaciones que defienden el origen gallego de Colón, estaban informados. Parece claro, que al investigador que creó la teoría y que acreditó la construcción, de la Nao La Gallega "Santa María" en los astilleros de Pontevedra, no se le debería ignorar, pues, gracias a Celso García de la Riega las dos asociaciones existen, esto es innegable, y deberían tener en cuenta que la defensa de Celso García de la Riega, es la defensa de sus intereses.

Ambas asociaciones están en Pontevedra, las denominaré como A y B.

La asociación A, tiene por objetivo, defender la teoría del origen gallego de Cristóbal Colón, en base a que Pedro Madruga se transformó en Cristóbal Colón, 1486, en connivencia con los Reyes Católicos, denominado secreteo de estado. Como ustedes saben yo no soy partidario de esta teoría, creo que la propia documentación histórica la hace inviable, pero si alguien, quiere defender esa teoría sobre el origen de Colón, por creer en ella, están en su pleno derecho.

La divulgación la hacen desde la Casa Museo de Colón en Poio, a pesar de que Pedro Madruga ni nació en Poio, ni tuvo ninguna madre que tuviera por apellido Colón. La asociación gestiona los contenidos de la Casa Museo, resulta contradictorio que la asociación, realice la defensa de la teoría Madruga-Colón desde la Casa Museo en el municipio de Poio, resultando más aberrante, surrealista diría yo, que el Concello de Poio de cobertura a quien pretende tumbar el nacimiento de Colón en ese Concello. Creo que el mejor lugar para defender su teoría sería el Castillo de Soutomaior, ese es el lugar adecuado, deberían dejar el lugar que no les corresponde.

La Asociación B se denomina "Celso García de la Riega" tiene por objeto, defender todas las teorías que aparezcan sobre el origen del Colón gallego. Desde luego, parece injustificable su ausencia, no haría falta que asistiera el presidente, si tanta tirria le daba, podría delegar en algún miembro de su ejecutiva. Encuentro de los más lógico que si se denomina "Celso García de la Riega", entre sus prioridades estaría la de defender al autor de la teoría y la de respetar su papel histórico.

Hace poco recibí un e-mail de dicha asociación, con una promoción turística de la teoría del origen gallego de Colón, en la semana de FITUR. En el folleto hacen una presentación de la teoría del origen gallego de Colón y de la construcción de la Nao la Gallega "Santa María" en los astilleros de Pontevedra, mencionan a los historiadores, los que cree el presidente que son los más importantes, de la teoría: Constantino Horta y Pardo y a Enrique Zas, luego a escritores como: Valle-Inclán, que su única defensa la realizó en una entrevista. Lo sorprendente es que en ningún momento menciona a los dos investigadores pontevedreses Celso García de la Riega y Prudencio Otero, es decir, quieren promocionar el turismo de la teoría en Pontevedra, y no mencionan a los dos pontevedreses, autor y seguidor, que hicieron posible el conocimiento y desarrollo de la teoría, ¿Cabe mayor desatino?

Poner a Horta y Pardo como personaje relevante de la teoría, no se ajusta a la realidad histórica y puede crear confusión, claro no saber a estas alturas de la película, quién es quién en el desarrollo de la teoría, dice muy poco de un presidente, que quiere divulgar la teoría del origen gallego de Colón y ser su máxima representación. Horta y Pardo, con todos mis respetos, fue un divulgador no un investigador de la teoría, y sería bueno que supieran que Horta y Pardo comenzó su divulgación después de la vista que realizó a Celso García de la Riega en 1908, donde Celso le contó todo lo relacionado con la teoría.

La asociación que defiende Pedro Madruga-Colón, también demuestra la poca fascinación y afecto que tiene por Celso García de la Riega, coincidiendo en la importancia dada a Horta y Pardo, no hay más que pasarse por la primera planta de la Casa Museo, para darse cuenta del poco interés que tienen por el desarrollo histórico de la teoría, en contraposición de la segunda planta, dedicada toda ella a Pedro Madruga-Colón.

Tenemos dos asociaciones que tergiversan y manipulan la historia a su conveniencia, los hechos históricos son los que son, y aunque les pese hay un hecho histórico incontestable, y es, que fue Celso García de la Riega el que investigó durante 20 años el origen de Colón, y quién dio pie a sentar las bases de la teoría, con sus tres fundamentos: documentación del apellido Colón en Pontevedra, toponimia impuesta en las Indias con sus homónimos pontevedreses y el idioma gallego utilizado por Colón. Si no somos conscientes de esta realidad mal vamos a defender el origen gallego de Colón, da igual el enfoque que le quieran dar a la teoría, cualquiera de las dos asociaciones, tienen que saber que hay un principio y es Celso García de la Riega, renunciar o tergiversar este principio, es falsear la teoría.

Para finalizar, solo me queda añadir una reflexión, si la asociación A, en lugar de denominarse "Celso García de la Riega" se denominara "Constantino Horta y Pardo" ¿Cree su presidente que tendría relevancia? O la relevancia se la da "Celso García de la Riega", pues actúen en consecuencia, Celso García de la Riega ya pasó por una infamia y no se merece una infamia II.