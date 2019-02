Sanxenxo y su macrofestival de 21 días en pleno agosto

El turismo en las Rías Baixas se sustenta por lo que tenemos y ofrecemos. En Galicia y Sanxenxo en particular, el clima lo condiciona bastante y lo estacionaliza de Junio a Septiembre, con su pico en Agosto. El verano es un maná para el sector turístico y una maravilla para los turistas pero quizás todo muy masificado. No es tanto así el resto del año, ya que vivimos del verano y poquito más. Muchos negocios solo abren en la temporada estival, total ¿para qué? Facturas en 3-4 meses lo de 12... la vida son dos días! Por ello, el resto del año en Sanxenxo no queda ni su sombra, aunque si un engrose de las listas del paro cada 1 de Septiembre. ¿Podría el Polígono Industrial de Nantes remediar esto?

LLevamos años hablando de desestacionalizar el turismo, sin embargo, ahora resulta que se pretende hacer un macrofestival que durará 21 días (3-23 agosto del 2019) en el Polígono Industrial de Nantes. Es curioso, se arregló lo del polígono después de muchos años, y lo primero que se nos ocurre es hacer un macrofestival en pleno mes de agosto. ¿Me pregunto si el concello, Ínsula Sanxenxo, el gobierno, la coorporación, el interventor,...dieron el visto bueno a este macrofestival o aún todo pende de un hilo? Esto choca con las pegas que se le pone a un músico para tocar en un local, para contratar un grupo un par de horas para alegrar las calles y darles ambiente, a alguien que quiera poner una carpa para vender mariscos, a un remolque para llevar a papa Noel, a las comisiones de fiestas para montar escenarios, o si quieres vender bebida o comida en las casetas de la Feria Multisectorial de Portonovo, etc. Sin embargo, para hacer un macrofesitval de 21 días en un Polígono Industrial ¿no hay pegas ni problemas ni nadie se queja? Uhm...raro no?

¿Se pretende montar un Festival de la Luz o un Resurrection Fest en Sanxenxo? La idea no está mal, pero se hará justo cuando la afluencia de turistas es la mayor del año, lo cual beneficierá seguro a la empresa o empresas que monten el festival (de ahí su interés porque sea en agosto). No se yo que les parece esto a los que tengan negocios en Sanxenxo, Portonovo y demás parroquias. ¿Está el sector hostelero, todo aquel que tenga restaurantes, locales de noche.... a favor de que se le monte la competencia en las fechas que más dinero hacen? Pensad que en el polígono hay más de 600.000 metros cuadrados, y según la web para venta de entradas abren tipo 7:30 pm, conciertos tipo 10:00 pm y hasta la hora de cierre ¿cual será? Interesaría saberlo también, no vaya a ser que sean las 5 de la mañana. Hay espacio hasta para acampar, hay parking, está bien comunicado, vamos que no te hace falta ni entrar en Sanxenxo....

Está claro que los que lo organizan vendrán de Ibiza, Marbella,... y harán pasta a saco. Sabe Dios! ¿Cómo se le quedará el cuerpo a alguno al saber que el polígono que iba a traer trabajo y riqueza a Sanxenxo, igual en agosto se la quita? Quien sabe, igual se busca sacar la marcha del Puerto Deportivo y por aquí se empieza. Crear una zona de entretenimiento a las afueras con un primer año en agosto y si va bien, los siguientes se desestacionaliza una vez tenga nombre el festival... Allí habrá comida, barras para copas, actuaciones musicales, se cobrará entrada y hasta cine... ¿qué más necesitas para pasarlo bien? Dinero, y en agosto a Sanxenxo viene mucho.

¿Es esta la manera de “desestacionalizar” y hoja de ruta que sigue el gobierno sanxenxino, o es más bien la manera de “deslocalizar”, sacar la gente del centro de Sanxenxo, justo en la época del año de mayor afluencia y mayores ganancias para los negocios Sanxenxinos? ¿El concello cederá parcelas para ello o serán de particulares? ¿Qué aportará el concello y que sacará a cambio? Está claro que a veces hay que arriesgar para triunfar en algo, pero también es verdad que no debes jugar con el pan de los demás... Un festival de 1, 2, 3... 21 días! Toma Moreno! ¿Se convertirá el polígono en la ciudad dormitorio de Sanxenxo o en su futura zona de marcha?