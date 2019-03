A viaxe no tempo

Características da Viaxe:

Materiais da Nave: algo semellante o Composite (unha aleación, aínda que o termo non é preciso xa que non eran só metais...)

Combustible: Uranio 233 (obtido por conversión do Torio no R. N.). Se mal non lembro, en algunha foto pódense observar próximas as mamparas da cuberta, as barras do Uranio 233...

Velocidade: iamos tan incribelmente rápidos, que tiña a sensación que non nos moviamos..., a da LUZ non debiamos chegar..., pois de volume e densidade ando como antes da viaxe, máis moi alonxados dela (da velocidade da Luz..., non debiamos andar...), ate coido que a debiamos rozar...

...un momentiño que sona o móbil, ...son os de National Geographic , si chego a saber que ía ser famoso..., non viaxo..., co tranquiliño que eu estaba; sinto non vos poder mandar as fotos co texto..., mais cando me libre de estes do N. G., volas adxunto, e non vos enfadedes que un non viaxa no tempo tódolos días..., co ben que se está na casa de cada un...

Ainda teño para seis horas na Cámara Hiperbárica..., mais apetecíame tanto compartir a experiencia con tod@s vos..., que non me puden reprimir...

“BECHOS DA VIAXE NO TEMPO...”.

Son as 23:53 horas do día 3 de Maio do ano 2.012, acabo de chegar da miña Viaxe no Tempo..., (ó pasado ou ó futuro...?), teredes que agardar a que poida sair da Cámara Hiperbárica na que me atopo..., xa sabedes pola descompresión..., apenas oito horas máis e vos conto a incrible experiencia, tirei fotos de todo o que alí vin..., e xa comprobaredes que non son poucas cousas..., continuo descomprimíndome...

Acougade que paga a pena...

Para que non desesperedes, mándovos unha foto dun raro, raro, raro, becho que atopamos na viaxe, con toda probabilidade, a única forma de vida posíbel onde eu estiven..., mais non vos debedes preocupar..., moitos de nos fartarémonos de comelas este Nadal..., si estades interesad@s a empresa importadora en exclusiva para España é a RAJOY´S FOODS COMPANY, participada polo FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, o BANCO MUNDIAL, e a BANCA ESPAÑOLA..., O DUQUE DE PALMA, tamén forma parte do accionariado principal...

Cábeme a honra de bautiza-lo becho, chameino ZANAGOSTA. Pero non é definitivo, por qué non vos animades a bautiza-lo becho, vos propoñe-lo nome e decido eu...

Acabo de recibir os resultados dos análises dos Laboratorios da Nasa; simplificando que me chaman para a revisión: - Comestible.

- Moi baixo contido calórico.

- Moi bo para vista.

- Moi bo pra fixa-la vitamina D.

- Hai coma 26 ou 27 páxinas..., máis coma eu non as entendo..., supoño que vos tampouco..., voume que me reclaman coma un coelliño de indias...