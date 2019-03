Cuando llega Petra García de su trabajo se sienta unos minutos en el borde de su cama y se intuye el rostro en el reflejo de las puertas de formica del armario. Se imagina su cabello canoso, muy corto, rodeando sus ojos hundidos, sus labios mermados o las arrugas que cruzan su como un relámpago fosilizado. Se acaricia las manos, juntas, unos dedos sobre otros, para respirar hondo en un ejercicio que parece insuflarle fuerza.

Está cansada de su trabajo en la fábrica envasadora, etiquetando bolsas y bolsas de un kilo de legumbres con el distintivo de "calidad europea", años viendo pasar durante ocho horas lentejas, garbanzos o alubias en hilera por la cinta transportadora. Una hora para comer en las instalaciones de la propia envasadora y vuelta a su puesto; de ocho de la mañana a cinco de la tarde menos los sábados que sale a las dos.

— La crisis, querida Petra, nos ha hecho replantearnos el grueso de plantilla. -le dijo su jefe hace unos años, mandándola sentar en su mismo despacho frente a él- El que pueda sostenerse con una rebaja del treinta por ciento de su sueldo seguirá en la plantilla, el que no pueda tendremos que despedirle. Son estos tiempos, ajenos, por supuesto, a la voluntad de la empresa.

Por eso ahora gana los setecientos cincuenta euros al mes, ahora que dicen que la crisis ya se acabó.

Tiene momentos, como los de esta tarde, en que observando su figura oscura en las puertas del armario se deja embelesar por los recuerdos del pasado. Se rememora jovencita, con ganas de comerse el mundo, enamorada de un hombre que hasta el día de su muerte le demostró que no era el príncipe azul que la ilusionó; su beso a la rana le trajo un fantasma que se desvaneció, al poco de casarse, en un espectro cuyo apego a la botella estaba por encima de todo. Por eso sus facciones, en el recuerdo, oscilan en su rostro entre la media sonrisa que estira la comisura de su labio o la sobriedad pétrea que se encalla en un acordeón de frunces que coronan su frente.

Luego se asea, evitando siempre el espejo de encima del lavabo, pone la lavadora o plancha y se adentra en la cocina para hacer la comida de mañana y la cena de ese día.

Su hijo Carmelo, cajero en un supermercado del barrio, es el que come en solitario y el que la acompaña en la cena algunos días, esos que no se va de parranda con sus amigos. Su príncipe azul fallido quiso hacer del hijo un fontanero ejemplar (como se calificaba él aunque no era cierto debido a su alergia al trabajo) pero el chico, mal estudiante, aprendiz de todo y de nada, terminó dando tumbos hasta que Petra habló con Enrique, un antiguo vecino que ahora era encargado de supermercado, y metió a Carmelo de cajero. No era feliz en ese trabajo, sin embargo era un trabajo constante con un salario fijo a fin de mes. Además ¿quién era feliz en su trabajo en estos tiempos?

Petra García reboza unas croquetas con las migas de pescado del día anterior y, mientras las va echando en la sartén, oye el chisporroteo del aceite hirviendo en su cabeza. Se revuelve el sonido de la huérfana televisión en el comedor con el festejo del aceite y se le antoja una melodía tan familiar que agita las caderas como si fuera un compás bailable. Cuando la noche ciega el patio interior y las diminutas ventanitas de las cocinas se iluminan, Petra baila sin querer resbalando en la grasa que salpica el aceite en el suelo de la cocina. Quiso ser bailarina, piensa detenida en la panza de una croqueta que pretendía reventarse, y se ajusta el delantal sobre el talle viéndose en la discoteca Consulado bailando música disco. Suspira risueña y le sale un gallo imitando en Gloria Gaynor y su I will survive. Después se lleva la mano a la boca para agitar la cabeza y desechar su desliz.

Esta noche cena sola, Carmelo la ha llamado que, como es jueves, se va con Carlos y Arturo de marcha. "No vengas tarde que mañana abren el super a la misma hora", le dice irónica y tratando de ser cabal.

Va partiendo pequeños trozos de croqueta al tiempo que ve por televisión una serie americana de intrigas familiares. Mira las imágenes sin creerlas, algo soñolienta, cansada, para terminar cambiando de canal sin tener predilección por nada. Al final encuentra una película empezada de James Stewart y deja el mando paralelo a su plato.

Ya en la cama, estira sábanas y manta hasta sus cejas y el sueño que parecía invadirla antes se transforma en desvelo. Se queja muda del hormiguillo en las piernas y de su espalda a la altura de los riñones. Da dos o tres vueltas buscando la comodidad, el relax, y se detiene para escuchar que alguien sube las escaleras pero que no es todavía Carmelo. Se dormiría tan ricamente, se dice, pero vislumbra entre la oscuridad del cuarto cómo el ciervo en la cúspide que mira la lejanía del valle, pintado en el lienzo que le regalaron sus padres cuando se casó, se disuelve en un manchurrón que gotea pared abajo hasta hacerse un charco negruzco. Se incorpora sobresaltada y enciende la luz de la mesilla. El ciervo está tan en su sitio como la lejanía remota que rellena el óleo. Apaga la luz pero no se duerme. Como en otras ocasiones, piensa en lo bueno del día pasado: las risas con su compañera Paca a la hora de la comida, el meneíto friendo las croquetas, lo placentero de sentir soñera y tener una cama cerca. Se pone bocarriba, postura que nunca le gusta para dormir, y escudriña el techo como si fuera el cielo. Cuenta estrellas que no están y lunas que pasan veloces surcando techos azul oscuro. Le encanta el cielo nocturno, hasta ese mismo del techo de su cuarto con los gajos colgantes de la pintura malograda. "Son nubes que viajan entre las estrellas a otras habitaciones como esta.", se cuenta mientras le sorprende una estrella veloz que es el paso de minuto del reloj digital sobre la mesilla. Es entonces, sin saber, cuando se le cierran los ojos y comienza a soñar lo que no recordará mañana. Precisamente lo que no recuerda ahora, cuando el despertador suena asolador a las seis y cuarto.