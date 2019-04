Soy paciente del servicio de radioterapia en el hospital Meixoeiro y desde hace tres días no estoy recibiendo tratamiento por problemas técnicos en el acelerador nº 3, y no sé si el lunes se reanudará el servicio. Esta no es una situación nueva pues en mi caso ya llevo acumuladas cinco sesiones sin servicio.

De esta forma se prolonga el tratamiento por causas ajenas a mi voluntad sin que yo pueda hacer nada. En algunos momentos, estando ya en la sala de espera del hospital para entrar, se nos avisa que el acelerador no funciona bien y se acumulan las horas de espera hasta la sesión o bien nos dicen que si queremos podemos irnos porque no saben si podrán solucionar el problema. A esta situación se une la circunstancia del servicio de ambulancias para los traslados desde el domicilio al hospital y vuelta, la media de ida y vuelta no baja de tres horas y media/ cuatro.

Es un servicio colectivo y va recogido a los usuarios en sus domicilios particulares o en el propio centro sanitario si se encuentran ingresados, ello supone hacer un "tour" que añade más tiempos de espera; tienes que esperar a la ambulancia para que te recoja después de la sesión y el tiempo de espera es indeterminado y la hora de recogida es igualmente indeterminada por lo que te obligan a estar "preparado con una antelación que no baja de una hora/hora y media; la sesión de radioterapia dura entre cinco/ siete minutos (al menos, en mi caso). Lo único que funciona de forma competente es el trabajo de los profesionales que trabajan tanto en las ambulancias como el personal que está en el hospital atendiendo a los pacientes,cuya dedicación y buen hacer son dignos del mayor de los elogios y reconocimiento.

La situación de encontrarse enfermo de cáncer supone una fuerte carga de estrés y ansiedad, a la que nada ayuda esta situación de inseguridad en el tratamiento. Aprovecho la ocasión para reivindicar un tratamiento de radioterapia más próximo al paciente, el hospital Montecelo debería tener este servicio, cada vez más demandado clínicamente, y que los partidos políticos hablen de qué sanidad pública queremos porque, nos guste o no, cada vez somos más los posibles usuarios y las inversiones se deben adecuar a esta demanda como servicio básico a la comunidad, creo yo.

Ana Esther González