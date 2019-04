Secuestro de cuatro días

Soy co-propietario de una vivienda en el número 64 de la Calle Eduardo Pondal, con plaza de garage de acceso por la Rúa do Gorgullón.

Hoy martes, al llegar de mi trabajo fuera de Pontevedra con mi vehículo, intento acceder a MI PROPIEDAD y me encuentro que debido a las obras que llevamos tiempo sufriendo (y entendiendo) me dicen que no se puede acceder a mi garaje desde hoy martes hasta el próximo viernes. Ni más ni menos que 4 días de secuestro de MI PROPIEDAD, que por cierto comparto con otros 74 vehículos.

Como resulta que se han suprimido la gran mayoría de las plazas de aparcamiento en esta zona de la ciudad, solo he tenido que sufrir 50 minutos de reloj hasta que por fin pude encontrar un sitio. En fin todo muy ecológico.

Acabo de llamar a la Policía Local para consultar si es posible que se me impida DURANTE 4 DIAS acceder a mi propiedad, y me contestan que no es cosa de ellos, que es el Concello quién gestiona eso directamente y no depende de ellos, que vaya mañana por la mañana al Concello a poner la queja (cosa que me resulta imposible por trabajo). Asombroso porque les aseguro que hablaba con la Policía Local del propio Concello.

Soy totalmente consciente de que las mejoras de la Rúa do Gorgullón obligatoriamente conllevan molestias a los usuarios, pero creo que en ningún caso pueden ocasionar DURANTE 4 DÍAS UN SECUESTRO DE NINGUNA PROPIEDAD PRIVADA.

Vicente Peña