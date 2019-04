Cien gaviotas donde irán…

Este domingo la ciudadanía española habló alto y claro. Las cosas le salieron muy bien a unos, sobre todo a los socialistas, mal a los morados, muy bien a los naranjitos, regular a los verdes y fue una hecatombe a escala planetaria para el partido de la gaviota. La debacle no es que sea mala, sino creo mucho peor de lo que nadie esperaba, y las gaviotas ayer caían en picado por todos lados. Se veía venir, pues cuando muchos son a repartir ya sabemos lo que suele pasar, y si además se pisan las mangueras, pues no veas. Está claro que a Sánchez le salió perfecta la jugada y a la derecha el tiro por la culata, excepto a Rivera que se ha apoderado del centro derecha de tú a tú con el PP. El partido de Iglesias cayó casi 30 escaños, y ahora dependerá de lo que le deje jugar Sánchez en el nuevo gobierno, si hay coalición de gobierno, o Sánchez va por libre. Las cuentas quedaron al límite y Sánchez necesitará apoyo de algún indepe. Abascal tendrá voz en el congreso, pero aún con su gran entrada, su papel aún está por determinar (si tiene alguno más que haber destrozado a la derecha). Casado ha quedado a la altura del betún, por decir algo, y creo que el PP está en momentos tan delicados que, si sigue así y no le da vuelta a tortilla, sufre el peligro incluso de desaparecer. Árboles más altos han caído…

Sánchez la ha armado, y bien en la izquierda. Aquellos de su partido que lo criticaron… ¿Qué harán ahora? Él tiene asegurados otros cuatro años sino más en el congreso como presidente y a ver con qué libro nos sale ahora, quizás "Muere, resucita y conviértete en Dios". Iglesias queda tocado y ha bajado mucho, ha perdido fuelle su movimiento. Esta sería teóricamente la última oportunidad de Iglesias de ser presidente, ya que según ellos a los ocho años (ahora ya doce en casos excepcionales, más dura una hipoteca!) tienen que irse a casa pues no se puede vivir de la política ¿lo cumplirán? Como decía la canción de Los Panchos "Lo dudo, Lo dudo…". Los independentistas en Cataluña arrasaron incluso desde la cárcel y Junqueras se comió a Puigdemont con patatas y butifarra incluida. Puigi, creo que tu vida en el extranjero será muy larga. Y ahora ¿quiénes apoyarán a Sánchez desde la izquierda y que pedirán a cambio? ¿Conseguirá Sánchez formar gobierno en la primera o segunda vuelta? ¿Quién se abstendrá y quién votará a favor? ¿Estará Unidas Podemos en el gobierno o no? ¿Cómo afectará esto a la situación catalana? ¿habrá indultos? ¿Cómo vería Europa este gobierno Frankenstein? ¿será lo mejor para España?, etc.

La derecha no tiene nada que hacer para gobernar de esta vez y no le queda otra que esperar mínimo cuatro añitos para volver a intentarlo. Está claro que la estrategia que usaron esta vez ha sido un fracaso para el conjunto de la derecha como bloque. El triunfador de la noche en este bando fue sin duda Ciudadanos que ha subido como la espuma tanto que casi iguala al PP. Según Rivera no habrá pacto con el PSOE ¿lo cumplirán o la cosa podría cambiar? Siendo el partido veleta, nunca se sabe. Vox aún con su gran entrada no cumplió sus deseos y veremos que pueden hacer sino más que hacer ruido en el congreso, lo cual ya no es poco pues recordemos la ultraderecha pulula ya por media Europa. Y para acabar, el PP, este partido de toda la vida, que ha perdido la confianza de sus votantes y ha sufrido una debacle histórica, una hecatombe. ¿Por qué? ¿corrupción? ¿peleas internas? ¿O porque los poderes fácticos quieren que caiga ya? Aznarín creo estará muy triste hoy. Sea lo que sea, la ostia ha sido tan grande que a ver si consiguen levantar cabeza alguna vez. A veces hasta los partidos políticos pueden extinguirse como los dinosaurios. Casado debería escribir también un libro, pues lo que le ha pasado a su partido no tiene parangón "Como caerse y no morir en el intento, o si". Como decía aquella famosa canción "Hoy podrás beber y lamentar / Que ya no volverán / Sus alas a volar / Cien gaviotas dónde irán…".

Acabo con la pregunta ¿Cómo afectará todo esto a las elecciones municipales, europeas y autonómicas? ¿Aguantará el PP en la Xunta? ¿qué pasará en concellos como Sanxenxo, habrá mayoría absoluta de algún partido o una coalición de gobierno? Próximamente…