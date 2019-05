Contesto a un amigo que revirou da esquerda á dereita, da solidariedade á dereita

Ti usas as desgrazas axenas para teu proveito, eu nas uso para nada. Aproveitaste dos desfavorecidos, esa e a realidad. Se te preocupan, preocupate en silencio pero non para expiar teus complexos de culpabilidade. Ti non eres culpable de nacer no 1º mundo, eres culpable de utilizar a xente do 3º mundo no teu proveito.

Ti es un necio por crer que as desgrazas do terceiro mundo non van contigo, túa forma de vida, que comas todos os días, está directamente relacionada coa fame e desgrazas de tres cartas partes da humanidade (invisibles, chamáballe Galeano), si eu calara, sería tan culpable coma ti, o fondo monetario internacional ou a globalización, ou Donald Trump. Galeano, a persona que máis admirei e admiro, era a voz dos sin nada, dos invisibles do mundo, casi todos menos nos, tocounos a lotaría de nacer no primeiro mundo. O Irak de Sadam, a Siria de Hassed ou a Libia de Gadafi, eran países dignos, con xente digna, ata que nosas zarpas craváronse nelas, neles. Si eu non berrara contra as inxustizas, non sería digno de Galeano, Galeano é o Deus, dos probes, dos que nada teñen, eu non pretendo ser seu profeta, so seu pepito grilo. Ti segue coidando do Saab, namentras eu continuarei a escriber a prol dos desheredados, dos que nadie ve do mundo.

Se de algo son culpable é de ter conciencia, mais non de clase. "No me pongas en lo oscuro, a morir como un traidor, yo soy justo y como justo, moriré de cara al sol", verso de Guantanamera de José Martí, sigo convidándote a vir a Cuba, coido que o pobo máis digno do mundo,,, Nacionalista é o que non cré nos seus semellantes, NACIONAL SOCIALISMO É CAPITALISMO. NON HAI MAIOR COBARDE, QUE O QUE NON PODE VER, OUVIR E FALAR DOS PROBES DO MUNDO, NON DO TEU MUNDO, DO NOSO MUNDO.