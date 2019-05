Tranquilos, este artículo no contiene spoilers – La madrugada del pasado lunes medio mundo ha quedado huérfano. ¿Y ahora qué? Oh my god! ¡No puede ser! ¿de verdad se acabó Juego de Tronos? ¿Es eso posible? Todo aquello que tiene un principio suele tener un final, y Juego de Tronos no iba a ser menos. Una serie basada en la saga de novelas "Canción de Hielo y Fuego" de George R.R. Martín que ha tenido a millones de personas de todo el mundo enganchados a la pantalla por una década. Otros y no Martín escribieron el final de la serie, y esto parece no ha gustado a muchos fans, y menos después de ver el final…

Yo vivía en Alemania cuando escuché hablar por primera vez de Juego de Tronos, sin embargo, no le presté atención. Pasaban los años y algunos de mis compañeros de trabajo solían hablar y quedar para ver la serie. Yo ni caso por aquellos tiempos. Sin embargo, hace unos 3 años, ya viviendo en España, ocurrió: sucumbí a la tentación, ver el primer, segundo, tercer… episodios de la primera temporada. Estaba perdido, como millones y millones de seguidores de todo el mundo. Fue empezar y no poder parar. Tendría que ver la serie entera y esperar para ver quien ocuparía el famosísimo "Trono de Hierro", el cual mandó forjar Aegon I Targaryen con mil espadas de sus enemigos y es donde reside el poder del rey de los 7 reinos. Sabréis quien lo ocupa en el episodio 73, el último de las 8 temporadas. ¿Vale la pena la espera? Tendrás que descubrirlo por ti mismo. Por cierto ¿Quién ocupará el trono de hierro sanxenxino y gobernará las 7 parroquias? Ocho familias políticas pelean por el trono, pero esta vez sin dragones. El próximo domingo, 26M, tendremos la respuesta, y el 15J un nuevo rey o reina conseguirá el bastón de mando. ¿Habrá un Mano del rey/reina en Sanxenxo?

La serie de HBO ha batido muchos récords, entre ellos "es la serie más vista, más pirateada y con más premios de la historia de la televisión". Muchos dieron el nombre de Arya, Daenerys… a su prole. Para mí, el episodio 3 de la última temporada "La Larga Noche" ha sido el que más me ha gustado. Hay mejores y peores episodios, pero lo importante no es la meta sino el camino recorrido, y la serie, desde mi punto de vista, está muy pero que muy bien. Cada episodio es casi una película por su gran historia, los personajes y su evolución, calidad de imagen y sonido, gran trabajo de actores y actrices… y como no, lo más importante, por aquellos que han visto la serie, los televidentes. Madre de Dragones, Caminantes Blancos, Acero Valyrio, el Muro, Guardianes de la Noche, Valar Morghulis, Dracarys, Desembarco del Rey, Invernalia… la ficción se entrelaza con la política, la vida cotidiana, y los personajes se hacen las preguntas que todos nos hacemos… Esto es uno de los éxitos de la serie, tanto que algún político de nuestro país se la regaló al rey Felipe VI ¿qué ejemplo querrían darle? ¿las luchas por el poder? ¿consejos doy que para mí no tengo? ¿veremos pactos, traiciones…? ¿Quién será la Mano del rey de Sánchez? Seguro lo contarán los libros de historia de España del futuro, si los hay.

Hay quien no ha escuchado o sabe que es Juego de Tronos, al que no les llama la atención, aquellos que empezaron la serie y no les gustó, otros que esperaban al final para verla entera, los que la han seguido temporada tras temporada, etc. Todos tienen cabida, pues como bien sabemos no se puede estar a gusto de todos, como en la política. Aparte del éxito de la serie a nivel mundial, el dinero gastado con ella (100 millones por temporada de media y recuperado con creces), tantos lugares que nos han mostrado, los personajes que para algunos son casi de la familia… De todo, lo que queda es la historia contada, esos momentos y emociones que quedarán en las retinas de tantos de por vida. Solo dar gracias a Tyrion, Jaime, Cersei, Drogon, Daenerys, Arya, Sansa, Jon Nieve, Bran, Rey de la Noche… a todos los personajes de la serie por tan buenos (y también malos) momentos. Termino con una de las frases de Tyrion, mi personaje favorito: "A veces, el deber es la muerte del amor" Creo que la historia continuará. ¡Winter is coming! ¿again? (¡El invierno se acerca! ¿otra vez?). Espera y verás.