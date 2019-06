Relación Epistolar entre Paulo Toscanelli y Cristóbal Colón II

El príncipe Juan II de Portugal, impulsó las exploraciones, estableció reglamentos sobre trafico marítimo y fomentó la construcción naval. El único camino que entonces se consideraba posible era bordear las costas africanas para llegar a la Indias, por el comercio de la especiaría. Esta era la situación portuguesa cuando aparecieron las cartas de Toscanelli a Cristóbal Colón, y que anteriormente, Toscanelli, había escrito al canónigo Fernán Martins personaje del que también se duda de su existencia.

Fernán Martins nació (en Roritz, villa situada junto al río Vizella). En el testamento el cardenal Cusa otorgado en Roma el 15 de junio de 1461 aparece firmando como testigo Fernando de Roritz, Canónico y médico, también aparece como testigo Paolo Toscanelli médico,por tanto, podemos admitir que Fernando Martins y Fernando Roritz son la misma persona.

La relación entre Toscanelli y Martins, ambos médicos y amigos del cardenal de Cusa queda explicada. Todo esto lo explica Antonio Ballesteros Beretta en su tomo IV página 300, 314, 315 y 322.

Por su parte Fernando Colón en el capítulo VII página 46 dice:

"Como también que un maestro Pablo, Físico del maestro dominico, Florentino contemporáneo de mismo Almirante, fue causal en gran parte de que él emprendiese este viaje con mayores ánimos. Porque, siendo el referido maestro Pablo amigo de un Fernando Martínez canónigo de Lisboa, Y escribiendo se cartas el uno al otro sobre la navegación que se hacía al país de Guinea en tiempo del rey don Alfonso de Portugal.

Los nombres a los que se refiere Fernando Colón coinciden con los que aparecen testificando en los documentos anteriores.

Carta de Paulo, Físico Florentino, A Cristóbal Colón 25 junio de 1474

"A Cristóbal Columbo, Paulo, físico, salud. Yo veo el magnífico y grande deseo tuyo para haber de pasar adonde nace la especiería, y por respuesta de tu carta te envío el treslado de otra carta que ha días yo escribía un amigo y familiar del serenísimo rey de Portugal, antes de las guerras de Castilla, a respuesta de otra que por comisión de su alteza me escribió sobre el dicho caso, y te envío otra tal carta de marear, como es la que yo envié, por la cual serás satisfecho de tus demandas; cuyo treslado es el que se sigue".

Un inciso, a primera vista, en este primer párrafo, hay dos aspectos llamativos: uno el que le llame Cristóbal Columbo, es decir, no le nombra en latín, Christopher; tampoco lo nombra como italiano, Cristoforo; tampoco en portugués, Cristóvao. Utiliza el nombre de pila español y el apellido italiano, sin embargo, él se denomina Paulo.

El otro aspecto esta en la frase: "yo escribía un amigo y familiar del serenísimo rey de Portugal, antes de las guerras de Castilla" antes de las guerras de Castilla, ¿A qué guerras se refiere?, parece claro que si se refiere a la guerra de sucesión, Isabel-Beltraneja, que tuvo lugar entre 1475-1479, en cuyo caso, la carta sería enviada con posterioridad a 1479, también podría darse el caso de que se refiriera, que es lo más probable, a las guerras de Castilla en el reinado de Enrique IV, hermano de Isabel la Católica y que fue destronado en 1465 y repuesto en 1468, Farsa de Ávila, esta opinión se puede basar en dos argumentos: Uno, que se referiría a la época en que conoció a Martins, en el testamento Cardenal Cusa 1461 en la que Martins ya era domestico de Alfonso V.

Dos, que si se referiría a la guerra de Portugal con Castilla por la sucesión, lo más lógico sería escribir: "Antes de las guerras CON Castilla".

La carta en la que Toscanelli le escribe a Colón hace referencia a la que escribió a Martins, en ella recuerda las conversaciones que tuvo con Martins en 1461-1464, es decir, unos once años antes por tanto esta carta de 1474 no es la que va dirigida a Martins sino la respuesta a la enviada por Colón de otra forma no tendría sentido mencionar las conversaciones de hace 11 años.

A Fernan Martíns, canónigo de Lisboa, Paulo, físico, salud. Mucho placer hube de saber la privanza y familiaridad que tienes con vuestro generosísimo y manificentísimo rey, y bien que otras muchas veces tenga dicho del muy breve Camino que hay de aquí a las Indias, adonde nace la especiería, por el camino de la mar, más corto que aquel que vosotros hacéis para Guinea, dicesme que quiere ahora su alteza de mi alguna declaración y a ojo demostración, porque se entienda y se pueda tomar el dicho camino; y aunque conozco de mí que se lo puedo mostrar en forma de esfera como está el mundo, determiné por más fácil obra y mayor inteligencia mostrar el dicho camino por una carta semejante a aquellas que Se hacen para navegar, y así la envió a S. M., hecha y dibujada de mi mano; en la cual está pintado todo el fin del Poniente, tomando desde Irlanda al Austro hasta el fin de Guinea, con todas las islas que en este camino son, en frente de las cuales, derecho por Poniente, está pintado el comienzo de las Indias, con las islas y los lugares adonde podéis desviar para la línea equinoccial, y por cuánto espacio, es a saber, en cuantas leguas podéis llegar a aquellos lugares fertilísimos y de toda manera de especiería y de joyas y piedras preciosas y no tengáis a maravilla si yo llamo Poniente adonde nace la especiería, porque en común. Se dice que nace en Levante,

mas quien navegare al Poniente siempre hallará las dichas partidas en Poniente, y quien fuere por tierra en Levante siempre hallará las mismas partidas en Levante…”

La carta sigue, pero para el objeto de este artículo no tiene transcendía, queda la segunda carta que veremos en el siguiente artículo, de esta carta que podemos deducir: Uno, Toscanelli le dice a Colón que le envía la copia de la carta que le envió a Martins, hace tiempo.

Dos, la fecha de la carta es la de la carta enviada a Colón 25 junio 1474, en ella recuerda las conversaciones que tuvo con Martins en 1461-1464, es decir, unos once años antes, por tanto, esta carta de 1474 no es la que va dirigida a Martins, sino la respuesta a la enviada por Colón, de otra forma no tendría sentido mencionar las conversaciones de hace 11 años.

Tres, en el caso de que fuera la fecha de la carta dirigida a Martins, lo lógico, es que en la carta remitida a Colón le pusiera la fecha en que se la mando, y no, la fecha de la carta cuando se la envió a Martins, es decir, no cabe enviar una copia de la carta con la fecha de esa carta y no estampar la fecha en la cual le contestas a Colón su carta.

Seguiremos.